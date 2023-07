Die neue Spitalleitung hat ihre Arbeit aufgenommen Die neue Spitaldirektorin und die neue Finanzchefin sind nun im Amt. Der bisherige Spitaldirektor Thomas Brack steht seiner Nachfolgerin noch kurze Zeit zur Seite und verabschiedet sich dann endgültig.

Sie haben jetzt das Sagen: die neue Leiterin Finanzen Tamara Burth (links) und die neue Spitaldirektorin Ute Buschmann Truffer (rechts). Bilder: zvg

Angekündigt wurde es schon im November 2022, nun ist es Tatsache: Das Spital Limmattal hat jetzt eine neue Chefin. Ute Buschmann Truffer hat ihre Stelle als Spitaldirektorin am 1. Juli angetreten. Sie ist damit die Nachfolgerin von Thomas Brack.

Buschmann Truffer leitete bisher das Luzerner Kantonsspital (Luks) in Wolhusen im Entlebuch. Zudem war sie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Luks-Gruppe und bringt so bereits gesamtleitende Führungserfahrung im Spitalwesen mit nach Schlieren.

Etwas ländlicher als das Limmattal: Das Spital Wolhusen im Luzerner Hinterland – hier arbeitete Ute Buschmann Truffer bisher. Bild: Pius Amrein

Thomas Brack steht der neuen Direktorin noch ein paar Wochen zur Seite, dann verabschiedet er sich nach zwölf Jahren als Spitaldirektor beim «Limmi» in die Frühpension. «Er führte den Spitalverband Limmattal nach turbulenten Zeiten in ruhigere Gewässer und hatte mit seiner Geradlinigkeit und Transparenz immer offene Augen und Ohren für die Interessen und Anliegen sowohl der Mitarbeitenden als auch der zahlreichen externen Stakeholder», würdigt ihn das Spital in einer Mitteilung. «Er hat mit seiner umsichtigen Art massgeblichen Anteil am Erfolg sowie der finanziellen Stabilität der vergangenen Jahre und stellte die Weichen für die anstehenden grossen Herausforderungen im hochdynamischen Umfeld des schweizerischen Gesundheitswesens», heisst es weiter. Geprägt war die Ära Brack vor allem auch durch den Bau des neuen Spitals, des neuen Pflegezentrums und des neuen Gebäudes des Rettungsdiensts.

Bereits am 1. Juni hat zudem die neue Leiterin Finanzen Tamara Burth ihre Arbeit aufgenommen. Sie folgte auf Oliver Kopp, der sich per 31. Januar 2023 frühpensionieren liess.