Die Limmattalbahn und das Coronavirus: kein einfaches Spiel für «Spiel & Hobby»

Als wenn der Spiessrutenlauf von Eltern und Grosseltern zwischen den rot-weissen Balken hindurch und die Fahrt ins Stadtzentrum von verunsicherten Göttis und Tanten, um ein Geschenk für ihre Nichten und Neffen einzukaufen, nicht genug wären: Jetzt ist das Coronavirus da und mit ihm der fast komplette Stillstand im Detailhandel.

«Wie bei den meisten Non-Food-Läden hiess es auch bei uns am 16. März: Laden dichtmachen und abwarten», erinnert sich Heidi Fluor. «Das war ein Schock. Die Kosten bleiben, doch die Einnahmen fallen weg – das macht schon Angst.»

Der «Spiel & Hobby» ist Fluors Herzensangelegenheit. Sie setzt sich stets mit Verve dafür ein, dass der Laden läuft. Auch jetzt, wo Corona-­bedingt niemand das Geschäft betreten darf, weiss sie sich zu helfen und sorgt dafür, dass bestellte Waren dennoch zu ihren neuen Besitzern finden. «Auf Facebook und Whatsapp habe ich signalisiert, dass Bestellungen abgeholt werden können. Das Angebot wird häufig genutzt», sagt sie. Man vereinbart einen Termin und findet sich vor dem Laden ein. Kurz vorher stellt Fluor die Sachen vor die Glastür, inklusive dem Zahlungsterminal für Maestro- oder Kreditkarten. «Kontakt zu den Kundinnen und Kunden gibt es nur visuell. Sie bleiben draussen, ich bleibe drinnen.»

Eine zweite Variante, um Spielwaren und Geschenke auszuhändigen, funktioniert per Lieferdienst an die Wohnadresse. Hier werden die Sachen in den Briefkasten oder vor die Tür gestellt, die Bezahlung erfolgt per heruntergeworfenes Couvert mit dem korrekten Betrag drin. «Das basiert natürlich auf Vertrauen, aber ich habe nur gute Erfahrungen gemacht.» Sowieso spüre sie grosse Solidarität bei der Kundschaft. «Viele unterstützen und motivieren mich, weiter zu machen», sagt Fluor.

Die Probleme stehen vor der Tür

Sie sei optimistisch, sagt sie. Obwohl ihr bewusst sei, dass nach dem Ende dieser Krise die Probleme von früher – also vor dem Coronavirus – genauso vor der Tür stehen werden. Und sie stehen wortwörtlich vor der Tür, in der Form von fehlenden Parkplätzen, lautem Baulärm und beschwerlichem Zugang. Wer zu Fuss zum Fachgeschäft gelangen will, findet den Weg.

Mit dem Auto gehts auch, aber die Kundinnen und Kunden müssen mit dem Weg vertraut sein. «Wir verfügen über einen Parkplatz direkt vor unserem Laden an der Zürcherstrasse, in Fahrtrichtung Schlieren gleich nach der Bushaltestelle. Man muss aber achtsam sein und schnell reagieren, sonst fährt man am Platz vorbei», sagt Fluor, Geschäftsinhaberin und Spielzeugfachfrau aus Leidenschaft. «Weitere Parkmöglichkeiten gibt es zudem hinter dem Gebäude.»