Die Limmatstadt AG freut sich auf die neue Ära und hofft auf «Perlenketten der guten Nachbarschaft» Standortförderung, Wirtschaft und Politik waren im Limmattalbahn-Depot der Aargau Verkehr AG (AVA) im Dietiker Müsli zu Gast. Dort präsentierte eine Forscherin die Idee von 10-Minuten-Nachbarschaften.

Die Limmatstadt AG hat sich lange auf die Limmattalbahn gefreut - nun hielt sie ihre Generalversammlung im Limmattalbahn-Depot im Dietiker Gebiet Müsli abgehalten.

«Ich habe grosse Freude, dass ich Sie hier im Tramdepot der Limmattalbahn willkommen heissen darf. Ein Ort, der Ausstrahlungskraft und symbolische Bedeutung hat»,

sagte Balz Halter, Verwaltungsratspräsident der regionalen Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG, als er am Dienstagabend Gäste aus Politik und Wirtschaft zum zweiten und öffentlichen Teil der Generalversammlung begrüsste. Das Motto lautete «Limmattalbahn – Aufbruch in eine neue Ära?» Wobei: Für die Limmatstadt AG ist klar, dass es das Fragezeichen nicht braucht, und die «Limmatstadt» vor einer neuen Ära steht. Am 11. Dezember startet die Limmattalbahn ihren Betrieb. Halters Rede war auch eine Laudatio auf die «super Region», die so viel zu bieten hat, ob wirtschaftlich, kulturell oder auch in Sachen Naherholungsgebiete.

Balz Halter sprach die Verkehrsprobleme an

Auch eine grosse Sorge vieler Limmattalerinnen und Limmattaler liess Halter nicht unerwähnt: der Verkehr. «Hier ist nun einiges im Gang, in der Umsetzung, in der Planung oder noch in der Diskussion», so Halter. «Allen voran ist das die Limmattalbahn. Ein Tram, das die Nahverteilung von Zürich bis Killwangen sicherstellen wird.»

Viel Hoffnungen liegen darin. «Wird die Limmattalbahn dazu führen, dass die Gemeinden näher zusammenrücken? Wird die Zusammengehörigkeit, die Zusammenarbeit, die Identifikation und der Binnenkonsum gestärkt?», fragte Halter.

Querverbindungen: «Hier gibt es noch viel zu tun»

Er erwähnte auch die neue Gubrist-Röhre, die 2023 eröffnet wird. Auch ein wichtiger Verkehrsträger in der Längsrichtung.

Doch das ist eben nicht alles. «Was auch langsam in Diskussion kommt und wichtig ist, sind die Querverbindungen in die Gemeinden und über die Hügelketten hinaus in die nächsten Nachbartäler. Hier gibt es noch viel zu tun», so Halter weiter.

Danach waren die Gäste zu zwei Dialogen geladen. Zum einen mit Jürg Senn, der die Limmattalbahn-Haltestellen und das Depot in Dietikon gestaltet hat, sowie Angelus Eisinger, Planungshistoriker und Direktor der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU). Zum anderen mit der Stadtpsychologin Alice Hollenstein und der Raum­entwicklungs- und Mobilitätsforscherin Sibylle Wälty.

Beide Seiten brachten Opfer für das Limmattalbahn-Depot

Der Dialog Senn/Eisinger begann gleich mit einem heissen Eisen. Eisinger fragte Senn, wieso das Depot eigentlich im Dietiker Gebiet Müsli steht. Mit diesem Thema allein liesse sich wohl ein Buch füllen, aber Senn antwortete pointiert. Aus dem Evaluationsprozess seien nicht viele Orte hervorgegangen und am Schluss habe man sich «auf eine Opfer-Symmetrie geeinigt»: «Das Depot steht auf Zürcher Boden, die Zufahrt im Aargau.» Das sei «eine traditionelle Rollenverteilung», merkte dazu jemand an und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Jürg Senn, Mitbegründer von 10:8 Architekten, hat das Limmattalbahn-Depot in Dietikon und die Haltestellen gestaltet – und hat Verständnis für den Ärger, den die Bevölkerung wegen der Limmattalbahn-Baustellen verspürte.

Eisinger versuchte derweil, das Projekt Limmattalbahn aus einer grösseren Perspektive einzuordnen. Sie sei «auch im ­europäischen Kontext ein Referenzprojekt». «Hier hat man Städtebau und Verkehrsinfrastruktur zusammengedacht.» Das Glattal sei dabei so etwas wie ein Vorläufer gewesen.

Rückblick auf die Baustelle: «extremer Einschnitt» und «obermühsam»

Senn wies aber darauf hin, dass die Glattalbahn tendenziell etwas «aussenrum» gehe, während die Limmattalbahn «mittendurch» gehe. Darum sei der Bau ein «extremer Einschnitt» gewesen. Als die Leute dann aber in der ersten Etappe gesehen hätten, dass alles einigermassen glimpflich ablaufe und die Bauarbeiten schneller als geplant vorwärtsgingen, habe dies zu einem Umschwung geführt. Die zweite Etappe mit der grossen Umstellung des Verkehrsregimes – etwa in Dietikon – und den weiten Umwegen sei dann schon für viele «obermühsam» gewesen.

«Auch wir Planer sind froh, dass das nun überstanden ist»,

so Senn. Zudem wies er darauf hin, dass die Bahn nicht nur eine Baustelle war, sondern dass dabei auch etwas entstanden ist.

«Die Phase, in der vieles ärgerlich war, ist nun vorbei»,

fasste Eisinger zusammen. Nun gelte es, das Potenzial zu nutzen, das sich biete. Dafür brauche es Mut, wie ihn zum Beispiel Urdorf mit seinem Wirtschaftsraum Nord zeige.

Der Planungshistoriker Angelus Eisinger ist Direktor der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU) – und lobt die Gemeinde Urdorf für ihren Mut mit dem Projekt Wirtschaftsraum Nord.

Die Hoffnung, dass die Limmattalbahn alle Verkehrsprobleme löse, werde sich nicht automatisch erfüllen, erklärte im anderen Dialog Sibylle Wälty. Dafür fehle noch die richtige Siedlungsstruktur, die richtige Dichte und der richtige Mix von Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur und Freizeitangeboten. Erst dies werde es den Limmattalerinnen und Limmattalern ermöglichen, vieles im Alltag zu Fuss zu erledigen, sodass der Komfort des Autos mehrheitlich überflüssig werde.

10'000 Bewohner und 5000 Arbeitsplätze im 500-Meter-Radius

Die Forschung zeige, dass man dieses Ziel erreiche, wenn in einem 500-Meter-Radius um Bahn- beziehungsweise Tramhaltestellen 10'000 Menschen wohnen und 5000 Menschen arbeiten, also im Verhältnis 2:1. Dies wird auch 10-Minuten-Nachbarschaft genannt. Eine solche gebe es in der «Limmatstadt» noch nicht, daher auch der viele Autoverkehr. «Solche Anpassungen der Siedlungsstruktur passieren nicht von heute auf morgen», so Wälty. Die Transformation müsse Schritt für Schritt und sorgfältig vor sich gehen. Denn Lärm- und Denkmalschutzfragen spielten mit.

«Lassen Sie uns die nächsten Jahrzehnte in die Nähe investieren»,

so Wälty weiter. Dann entstehe eine «Perlenkette von gesunden Nachbarschaften» und «eine Stadt der kurzen Wege».

Die Stadtpsychologin Alice Hollenstein (links) ist Gründerin der Firma Urban Psychology Consulting & Research und wusste viel über das Thema Ortsidentität zu erzählen. Die Raumentwicklungsforscherin Sibylle Wälty ist wissenschaftliche Projektleiterin und Dozentin am ETH-Wohnforum und stellte die Idee von sogenannten 10-Minuten-Nachbarschaften vor.

Eine Identität braucht ein Ort auch, die Menschen sollen sich zugehörig fühlen. Das habe seit jeher evolutionsbiologische Vorteile gehabt, erklärte Stadtpsychologin Alice Hollenstein. «Im vertrauten Umfeld fühlen sich Menschen sicherer, das ist überlebenswichtig.» Zudem könne man sich besser entspannen und seine Ziele erreichen. Das führe dazu, dass Menschen länger an einem Ort bleiben und zum Beispiel Littering nicht hinzunehmen bereit sind. Verbundenheit mit einem Ort könne auch Nachteile haben, gerade wenn es zu Veränderungen komme.

Damit sich die Leute mit einem Ort identifizieren, braucht es Bänkli

Ortsidentität könne man mit Ästhetik unterstützen, zum Beispiel mit schönen Bänkli, Begrünungen, sozialen Treffpunkten und da und dort historischer Bausubstanz, erklärte Hollenstein weiter.

Nach den Dialogen kam der Auftritt von Peter Winkler vom Duo Lapsus. Er brachte sich als zukünftigen Präsidenten der «Limmatstadt» ins Spiel. Er wäre schliesslich bei weitem nicht der einzige Komiker weltweit im Präsidentenamt.

Zum Schluss gab es einen Apéro, und wer wollte, konnte sich an der Draisine der Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) beweisen.