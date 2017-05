Malen die Kritiker der Reorganisation der Physiotherapie-Abteilung des Spitals Limmattal schwarz oder spielen die Verantwortlichen die Probleme herunter? Fest steht, dass die Pläne der Spitalleitung auf Widerstand stossen. Nun wird bekannt, dass der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss Anfang März eine Aufsichtsbeschwerde gegen die geplante Auslagerung der Physiotherapie-Abteilung einreichte.

Doch handle es sich noch nicht mal um eine Auslagerung, heisst es vonseiten des Spitals – zumindest nicht um eine im klassischen Sinn. «Alle 35 Angestellten der heutigen Abteilung Therapien sollen in eine neue Organisationseinheit überführt werden», wie Spitaldirektor Thomas Brack auf Anfrage erklärt. Diese neue Einheit wird gemeinsam mit der RehaClinic Zürich geführt und übernimmt die therapeutischen Leistungen für das Akutspital, das Pflegezentrum, den ambulanten Bereich und voraussichtlich ab 2019 auch für den stationären Bereich der RehaClinic Zürich AG. Diese plant, ab dann eine Einheit mit 36 Betten im Neubau «LimmiViva» zu betreiben. Bereits in diesem Jahr sollen die heutigen Therapien des Spitals in die neue Firma überführt werden.

Sorge um Bedingungen

Bereits nach Bekanntwerden dieser Pläne im vergangenen Jahr zeigten sich gewisse Politiker besorgt. Der Schlieremer GLP-Gemeinderat Andreas Kriesi thematisierte in einer kleinen Anfrage an den Schlieremer Stadtrat die «Auslagerungspläne». So könne mit diesem Schritt nicht nur die Qualität der Therapie, sondern auch die Anstellungsbedingungen für die Physiotherapeuten in Mitleidenschaft gezogen werden. In der beim Dietiker Bezirksrat eingereichte Aufsichtsbeschwerde hegt Joss dieselbe Vermutung. Für ihn steht fest, dass das «Limmi» mit dieser neuen Organisationsform die Leistungen einkaufen würde.