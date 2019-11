Die Kerzenzieh-Saison ist eröffnet: Kinder kreierten bunte Kerzen

Die Kerzenzieh-Saison ist eröffnet: Zum ersten Mal startete das vom Familienverein Urdorf veranstaltete Kerzenziehen im Mehrzweckraum Bahnhofstrasse nicht am Mittwoch, sondern bereits am Dienstag. Zahlreiche Kinder tauchten voller Enthusiasmus ihre Dochte in die verschiedenen Wachsbehälter. «Es ist immer wieder schön, mit den Kindern Kerzen zu ziehen», sagte Georgina Mathis. Seit fünf Jahren packt sie beim Kerzenziehen mit an.

Nicht nur Wachs in verschiedenen Farben und Bienenwachs werden in Urdorf angeboten. Auch Neonfarben, ein spezieller Sternenzauberwachs, der ein Muster auf der Kerze hinterlässt, und schwarzer Wachs stehen zur Verfügung. «Der schwarze Wachs ist bei Knaben besonders beliebt», sagte Sabine Bachmann, die seit drei Jahren bei der Organisation des Kerzenziehens mitwirkt. Unterdessen wurden die Kerzen immer dicker. Während einige Kinder mit dünnen Kerzen zufrieden waren, galt bei anderen: je dicker, desto besser. «Unsere Kerzen sollen noch viel dicker werden. Wir kommen morgen noch einmal her, um sie zu vollenden», sagten zwei Knaben.

Ebenfalls mit dabei ist jeweils die Oberstufenklasse von Heinz Kühnis. Seit 18 Jahren organisiert er mit seinen Schülerinnen und Schülern während des Kerzenziehens ein Bistro. Dabei verkaufen sie selbstgemachte Kuchen und Hot Dogs und servieren Getränke.

Das Urdorfer Kerzenziehen hat Tradition. «Schon als ich ein Kind war, haben meine Eltern jeweils bei der Organisation des Kerzenziehens geholfen», sagte Bachmann. Und es soll nicht nur etwas für Kinder sein: Auch die Oberstufenschüler kommen nicht zu kurz. Für sie findet diesen Freitag ab 18.30 Uhr das kreative Kerzenatelier statt. Dabei können sie zusammensitzen, etwas essen und trinken und ausprobieren, was mit dem Kerzenwachs alles möglich ist.