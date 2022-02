Geroldswil Das Wohn- und Gewerbehaus «Huebegg» erhält fünf E-Ladestationen Aufgrund der steigenden Nachfrage hat der Gemeinderat von Geroldswil einen Kredit für Ladestationen für Elektroautos in der Tiefgarage der «Huebegg» bewilligt. Bereits Ende 2020 wurden erste Forderungen nach Lademöglichkeiten für Elektroautos angebracht.

Der Geroldswiler Gemeinderat bewilligte den Kredit für fünf Ladestationen für Elektroautos. (Symbolbild) Keystone

Der Gemeinderat hat einen Kredit von gut 76'000 Franken bewilligt, um in der Tiefgarage des Wohn- und Gewerbehauses Huebegg Ladestationen für Elektroautos zu erstellen. Dies schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung von Freitag. Mit dem gesprochenen Betrag sollen ein Lademanagement-System sowie fünf ­E-Ladestationen für die Mieterschaft in der Zentrumsüberbauung installiert werden. Bei den fünf elektrischen Zapfsäulen soll es aber nicht bleiben: «Im Weiteren wird die Installation von weiteren zehn Ladestationen im Voranschlag 2023 aufgenommen und zum gegebenen Zeitpunkt geprüft», heisst es weiter.

Bereits beim Bau der Ende 2020 bezogenen «Huebegg» sei die Gemeinde vonseiten der Mieterschaft mit dem wachsenden Bedürfnis nach Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge aufzuladen, konfrontiert worden. Damals verzichtete die Gemeinde, welche die Huebegg als Vermieterin bewirtschaftet, aber noch auf die Erstellung von Ladestationen. Seither sei die Nachfrage nochmals gestiegen, weshalb der Gemeinderat nun reagiert hat. «Aufgrund der steigenden Bedürfnisse und aus Gründen der Vorbildwirkung» erachtet der Gemeinderat die Investition in Ladestationen als sinnvoll und notwendig.

«Öffentlich zugängliche Ladestationen werden zurzeit in der ganzen Schweiz gebaut um den Bedürfnissen der Endverbraucher gerecht zu werden und die Energiewende einzuleiten», heisst es weiter. Elektrofahrzeuge werden auf Schweizer Strassen immer sichtbarer. 2021 wurden in der Schweiz knapp über 32'000 neue Elektroautos zugelassen, das sind 62,1 Prozent mehr als noch 2021. (flo)