Der Aufschrei in Schweizer Schulen war gross. Die Durchführung von Klassenlagern landauf, landab stehe nun auf der Kippe, hiess es in diversen Medien. Grund dafür ist ein Bundesgerichtsurteil von vor rund einem Jahr. Darin wurden die finanziellen Beiträge der Eltern an obligatorische Klassenlager festgelegt.

Der Kanton Zürich ermöglicht seinen Schulgemeinden jedoch, von den Eltern einen grösseren Betrag einzuziehen. Der Grüne Gemeinderat Dominik Ritzmann will mit einem Postulat dafür sorgen, dass Schlieremer Eltern entlastet werden.

Das Bundesgericht entschied in einem Streit zwischen Eltern und der Thurgauer Kantonsregierung. Primär ging es zwar darum, wer die Kosten für Sprachkurse übernehmen muss.