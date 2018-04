Wahlen in Weiningen: Das sagen die Kandidaten...

Michael Gardavsky, SVP, bisher: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Die Umsetzung der Erneuerung sanierungsbedürftiger Infrastrukturen wird den Gemeinderat in den nächsten Jahren beschäftigen. Sowohl in der Fahrweid als auch im Dorf ergibt sich mit der Bautätigkeit somit die Gelegenheit, mit mehreren Massnahmen eine Verkehrsberuhigung für die Wohngebiete zu erzielen.

Wachstum und Verkehr sind grosse Themen. Wie schafft es Weiningen, weiterhin attraktiv zu bleiben? Die Erhaltung der Dorfbildes ist mir sehr wichtig. Weiningen soll sich massvoll weiterentwickeln. Unsere Gemeinde soll durch eine zeitgemässe Infrastruktur, gesunde Gemeindefinanzen und dem ländlichen Dorfbild weiterhin für alle Altersgruppen attraktiv bleiben.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mehrere aufwändige Grossprojekte in den nächsten Jahren umgesetzt werden, ist eine haushälterische Finanzpolitik sehr wichtig. Beeinflussbare Ausgaben müssen daher laufend überprüft werden. Um weiterhin sanierungsbedürftige Infrastrukturen zu finanzieren und neue Projekte zu ermöglichen, ist für mich eine prioritätenbasierte Investitionsplanung unabdingbar.



Reto Beutler, FDP, bisher: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Die Gemeinde Weiningen steht vor grossen Herausforderungen im Bereich anstehender Investitionen (zum Beispiel Strassen, Wasser, Abwasser, Sanierung und Erweiterung Seniorenzentrum). Die hohen Aufwendungen, die auf uns zukommen, müssen so getaktet werden, dass ein gesunder Haushalt ohne eine Erhöhung des Steuerfusses sichergestellt ist. Das Bevölkerungswachstum bringt zusätzliche Aufgaben, die es zu meistern gilt.

Wachstum und Verkehr sind grosse Themen. Wie schafft es Weiningen, weiterhin attraktiv zu bleiben? Weiningen – Dorf und Fahrweid – wird in nächster Zeit durch sehr viele Baustellen geprägt werden. Durch die im Zusammenhang mit dem Bau der dritten Gubriströhre eingeleiteten Massnahmen wird jedoch das Ortsbild aufgewertet und die zukünftige Verkehrssituation entschärft. Weiningen ist aber vor allem attraktiv, weil sich die Bevölkerung in Vereinen und an verschiedensten Anlässen immer wieder engagiert, dies gilt es zu erhalten!

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Der Gemeinderat ist von den Stimmbürgern beauftragt, seine Aufgaben zum Wohl der Gemeinde auszuführen. Der gesunde finanzielle Haushalt steht als Ziel weit oben. Als lösungsorientierter Praktiker werde ich mich auch für eine verlässliche Politik in allen zu meisternden Aufgaben einsetzen. Auch bestehen in den Bereichen Effizienz verschiedenster Gremien und bei der überkommunalen Zusammenarbeit im Bezirk noch P

Mario Okle, parteilos, bisher: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Es gibt nicht «das Thema». Wichtig ist es für den Gemeinderat, sich umsichtig der aktuellen Themenpalette anzunehmen, die sich laufend stellt. Aber mit der Umsetzung der anstehenden Strassenbauprojekte mit Dorfbachumlegung, dem Abschluss des Quartierplanes Unterdorf, der Fertigstellung des Kindergartens in der Fahrweid und der weiterführenden Planung des Gubristdeckels hat sicherlich der Hoch- und der Tiefbau Konjunktur.

Wachstum und Verkehr sind grosse Themen. Wie schafft es Weiningen, weiterhin attraktiv zu bleiben? Ich glaube nicht, dass Wachstum und Verkehr Weiningen zwingend unattraktiv machen. Die vielen momentanen Projekte stellen eine Herausforderung dar und bringen Einschränkungen, bergen jedoch auch Chancen. Ich freue mich, nach den vielen Einschränkungen, mit denen wir in den nächsten vier Jahre leben müssen, auf die Umsetzung der Gestaltungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, denn diese werden das Dorf nachhaltig aufwerten.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Vieles von dem, was in den nächsten vier Jahren umgesetzt wird, ist bereits weit fortgeschritten in der Planung. Mich würde es freuen, wenn die langfristige Planung bezüglich Werkhof, Feuerwehr, Schulraum und Gemeindeverwaltung konkretisiert werden könnte. Zudem bin ich gespannt, wie es uns gelingen wird, das neue Rechnungslegungsmodell erfolgreich einzuführen und zu leben.

Sascha Bärenbold, FDP, neu: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Die laufenden und künftigen Infrastrukturprojekte in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser effizient und preisgünstig zu realisieren. Für diese Projekte braucht es dringend personelle Verstärkung in der Verwaltung, um diese Arbeiten bewältigen und kontrollieren zu können.

Wachstum und Verkehr sind grosse Themen. Wie schafft es Weiningen, weiterhin attraktiv zu bleiben? Das bewilligte Siedlungsgebiet sollte nicht mehr erweitert werden. Durch das verdichtete Bauen ist ein konsolidiertes und qualitatives Wachstum weiterhin möglich. Der ländliche Charakter innerhalb und ausserhalb der Gemeinde soll erhalten bleiben. Durch die flankierenden Massnahmen im Zusammenhang mit der dritten Gubrist-Röhre kann der Verkehr unter Kontrolle gehalten werden.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Es soll allen möglich sein, eine gute Grundausbildung zu erhalten, um später dank Weiterbildung Ziele zu erreichen. Als Gewerbevereinsmitglied setze ich mich ein fürs Kleingewerbe und versuche optimale Voraussetzungen bei der Gemeinde zu schaffen durch einfachere und flexiblere Abläufe. Ich will Junge motivieren, sich für die Gemeinde zu engagieren. Am besten in einer Partei, wo man mit Gleichgesinnten Aktuelles diskutiert und Lösungen erarbeitet.

Heinz Brunner, Forum, neu: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Im dicht besiedelten Limmattal stehen zahlreiche Emissionen in Konkurrenz zur hohen Lebensqualität. Dies erfordert unsere ständige Aufmerksamkeit und vorausschauendes Handeln. Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 sind anstehende Erneuerungen von Infrastruktur oder Investitionen in neue Anlagen mit besonderer finanzieller Umsicht zu planen und auszuführen, damit unser verträglicher Steuerfuss gehalten werden kann.

Wachstum und Verkehr sind grosse Themen. Wie schafft es Weiningen, weiterhin attraktiv zu bleiben? Weiningen bietet attraktiven Lebensraum mit guter Anbindung an den Grossraum Zürich. Aktive Einflussnahme und konstruktives Mitgestalten in Projekten für Verkehrsvorhaben sichern verträgliche Lösungen für unser Dorf und das Kulturland, wie das Beispiel Gubristtunnel eindrücklich gezeigt hat. Mit der Limmattalbahn steht ein weiteres Grossprojekt an, das die Längsverbindungen rechts der Limmat einzuschränken droht und unser Engagement verlangt.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Als Projektleiter bin ich gewohnt, neue Herausforderungen in Gruppen mit wechselnder Zusammensetzung zielgerichtet zu bearbeiten und zu einer breit abgestützten Lösung zu bringen. Im Spannungsfeld von Siedlungsdruck mit steigender Nachfrage nach Wohnraum, Mobilität und intakter Umwelt setze ich mich ein, den eigenständigen Charakter Weiningens zu bewahren und mit massvollen Lösungen unsere Zukunft in hoher Lebensqualität mitzugestalten.

Harry Landis, parteilos, neu: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Bei der vom Bund verordneten besseren Nutzung der Bauzonen sowie beim Verkehr. Eine Verdichtung soll so umgesetzt werden, dass die einzigartige Identität von Weiningen bewahrt werden kann. Dazu gehört auch der Verkehr: Das Angebot des öffentlichen Verkehrs muss in alle Richtungen attraktiv bleiben und der Individualverkehr soll nicht unnötig gestaut werden. Dies erfordert eine Überprüfung des bestehenden Verkehrskonzepts.

Wachstum und Verkehr sind grosse Themen. Wie schafft es Weiningen, weiterhin attraktiv zu bleiben? Einerseits durch eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung, andererseits durch die räumliche Entwicklung der Gemeinde. Als Unternehmer ist es mir wichtig, dass das Gewerbe in die Planung miteinbezogen wird. Ein starkes Vereinsleben und vielfältiges Freizeitangebot steigert die Attraktivität Weiningens. Zudem muss der Steuerfuss stabil bleiben. Die Naherholungsgebiete tragen auch zur hohen Lebensqualität Weiningens bei und müssen erhalten bleiben.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Das Auftreten als Gemeinde muss sichtbar sein. Die Verwaltung richtet sich nach den Bedürfnissen unserer Bewohnerinnen und Bewohner, unter starkem Einbezug des Ortsteils Fahrweid. Der Erhalt der hohen Lebensqualität, einem ganzheitlichen räumlichen Entwicklungskonzept sowie einem friedlichen Nebeneinander des Individualverkehrs und des öffentlichen Verkehrs bei einer optimalen öV-Anbindung sehe ich als grosse Chance für Weiningen.

Thomas Mattle, SVP, neu: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Für den Quartierplan Unterdorf soll eine Lösung gefunden werden, damit «blockierte» Projekte vorangetrieben werden können. Ein Gemeindebauten-Masterplan, welcher die Entwicklungen und Veränderungen innerhalb der Gemeinde für die nächsten 10 bis 15 Jahre bestmöglich berücksichtigt, ist zu realisieren. Diverse grosse Infrastrukturprojekte sind aufgegleist, diese gilt es professionell umzusetzen.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Ziel muss es sein, den Transitverkehr möglichst gering zu halten und diesen auf die Hauptverkehrsachsen (sprich: Autobahn und Umfahrungsstrasse), zu verlagern und die öffentlichen Verkehrsanbindungen zu optimieren. Dem idyllischen Dorfbild, dem ländlichen Charakter, den Rebbergen und dem Naherholungsgebiet muss Sorge getragen werden. Trotz hoher anstehenden Investitionen ist ein stabiler Steuerfuss anzustreben.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Bei der weitsichtigen, durchdachten Planung, Realisierung und Nutzung der gemeindeeigenen Hochbauten (Werk-/Feuerwehr-/Post-Gebäude, Gemeinde-/Schulhaus et cetera) möchte ich aktiv mitwirken. Die Standort-Attraktivität für Firmen soll erhöht werden. Das aktive Vereinsleben wird in Weiningen gelebt. Wir müssen auch in Zukunft dafür sorgen, dass wir die Vereine in ihrem Tun und mit funktionaler Infrastruktur unterstützen können.

André Treina, FDP, neu: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Eine der grössten Herausforderungen ist es, die bewilligten Projekte so durchzuführen, wie es die Bevölkerung sich vorstellt und dabei die finanziellen Vorgaben einzuhalten. Ein moderates und qualitatives Wachstum ist anzustreben. Bei allen Investitionen und Entwicklungen gilt es, den Steuerfuss attraktiv zu halten und die Identität und den schönen Dorfcharakter zu bewahren. Der Gemeinderat muss sich mit der Entwicklung des Seniorenzentrums beschäftigen.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Ich würde ein Strategiekonzept mit umliegenden Gemeinden anstossen, das hilft, die Herausforderungen des Verkehrs durch den Ausbau Gubrist und die Strassensanierungen zu bewältigen. Der Fokus muss auf den flankierenden Massnahmen liegen. Ich setze mich ein, die Dorfstrukturen wie Schule, Dorfladen und Restaurants weiterzuentwickeln und zu gestalten und gute Rahmenbedingung für Wohnen, Arbeiten und Freizeit für alle bereitzustellen.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Durch meine langjährige Tätigkeit in der Rechnungsprüfungskommission sehe ich es als meine Aufgabe, durch mein gewissenhaftes Engagement im Gemeinderat die grösste Effizienz zu erreichen und Abläufe zu optimieren. Die nächsten Jahre werden für die Entwicklung der Gemeinde und ihrer Bevölkerung bedeutend sein, da ist der finanzielle Überblick wichtig, um der zukünftigen Generation eine attraktivere und lebendigere Gemeinde zu bieten.

André Wymann, QV Fahrweid, neu: Welches ist aus Ihrer Sicht das drängendste Thema, das der Gemeinderat in den nächsten vier Jahren behandeln muss? Zweifelsohne sind es die Strassenbauarbeiten 2018 bis 2021, die das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger offensichtlich beeinflussen und das Ortsbild nachhaltig verändern werden. Der Bau der dritten Gubriströhre hat bereits zu erheblichen Verkehrsumleitungen geführt. Auch die Frage nach der Nutzung des neuen Gewerbehauses ist noch unbeantwortet. Pragmatische und sinnvolle Lösungen sollen gefunden werden. Dafür setze ich mich ein.

Das umfassende Strassenbauprojekt führt mitunter zu einer Verlangsamung und Beruhigung des Fliessverkehrs, was einen positiven Effekt auf die generelle Verkehrssicherheit hat. Zusätzlich bringt die geplante Umfahrung Fahrweid eine wesentliche Entlastung der Ortsdurchfahrt. Im Grundsatz muss die Balance zwischen der zur Verfügung stehenden Infrastruktur, Bebauungsplanung und Umnutzung von Gebäuden stimmen.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen? Es gilt die Einführung des neuen Parkregimes in der Gemeinde zu beobachten und bei Bedarf punktuell Anpassungen anzustreben. Ebenso sind die Fragen der Sanierung des Schulhauses Fahrweid sowie die derzeit nicht integrierte Polizei der Gemeinde Geroldswil in den Verbund rechtes Limmattal wichtige Punkte. Die Erhaltung der heutigen guten Lebensqualität und Sicherheit bedeutet viel Arbeit, die ich mit Leidenschaft und Engagement anpacken werde.