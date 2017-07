Der Stadtrat geht mit den Initianten überein, dass die Bepflanzung des Platzes mit Bäumen die Qualität erhöhen würde und der Geissweidplatz der Stadt so eine Identität verleihen würde. Weil er zudem als Umsteigeknoten zwischen Limmattalbahn und dem Schlieremer Bahnhof fungiere, müsse der Platz fussgängerfreundlich gestaltet sein. Doch hält der Stadtrat nicht auf Biegen und Brechen an seinem Projekt fest. So baue das aktuelle Projekt zwar auf jenem, welches im Dezember abgelehnt wurde auf, doch habe man es seither überarbeitet und verbessert.

Besonders bezüglich Aufenthaltsqualität und Kosten gebe es Veränderungen. Neu verfügt der Platz über eine freie Innenfläche, die von 58 einheimischen Bäumen gesäumt werden soll. Zuvor hätten 80 Bäume gleichmässig über den Platz verteilt gepflanzt werden sollen. Und die Gesamtkosten von neu 1,2 Millionen Franken werden zwischen Stadt und Limmattalbahn AG aufgeteilt. Mit rund 900 000 Franken fällt der Anteil, den Schlieren übernehmen soll, rund 90 000 Franken tiefer aus als beim ursprünglichen Projekt.

Andreas Kriesi, einer der Initianten der Unterschriftensammlung und GLP-Parlamentarier, ist erfreut über die Umsetzungsvorlage. Zwar habe sich das Komitee noch nicht im Detail darüber beraten, doch sei das Ziel, den Geissweidplatz unbebaut zu lassen, eindeutig erfüllt, so Kriesi. Welche Chancen die Vorlage im Parlament habe, lasse sich nur schwer einschätzen. «Gut möglich, dass sich nun eine Mehrheit finden lässt, nachdem immerhin über 600 Unterschriften gesammelt werden konnten, die verlangen, dass der Platz frei von Gebäuden bleibt», so Kriesi.

Er glaubt zudem, dass auch die Einsparungen von rund 90 000 Franken den einen oder anderen Parlamentarier ins Ja-Lager wechseln lassen dürften. «Und wenn das Parlament Nein sagt, entscheidet das Volk. Das ist mir auch recht», so Kriesi. Dann könnte es jedoch knapp werden mit der zeitgleichen Umsetzung von Tramverlängerung und Platz. Bei einem Ja des Parlaments zur Vorlage würde der Baustart auf 2018/2019 fallen. Wann eine allfällige Urnenabstimmung durchgeführt würde, ist noch nicht klar.