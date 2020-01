Die Fotografin hätte ihre Leidenschaft fast aufgegeben

Elfi Rasser hätte ihre Leidenschaft fast aufgegeben. Nachdem sie für lange Zeit keine Fotos mehr gemacht hatte, begann sie in Zürich mit ihrer ersten Digitalkamera von neuem. Und wurde bitter enttäuscht. Die Fotos, die sie auf dem Bildschirm ihres Laptops betrachtete, bildeten die Realität in schlechter Qualität und leblos ab. Dadurch schwand ihre Lust zu fotografieren kontinuierlich. Als sie den alten Laptop schliesslich durch einen neuen Computer ersetzen konnte, war ihre Begeisterung schnell wieder entfacht. Auf dem besseren Bildschirm konnte sie endlich das Potenzial der Digitalkamera erkennen. Sie ging ihrem Hobby mit neuem Eifer nach. Nun ist sie Fotografin von Beruf. An der Photo Schweiz 2020 in Zürich stellte sie ihr Projekt «Men in Black and White» aus.

Die Photo Schweiz ist die grösste Schweizer Werkschau für Fotografie. Sie findet jedes Jahr im Januar statt. Rasser war eine von über 250 nationalen Fotografinnen und Fotografen, die 2020 ihr Projekt ausstellen durften. Auf den sechs Bildern von Rasser sind drei bärtige Männer jeweils in heller und dunkler Umgebung abgelichtet. Rassers anfängliche Idee war, Männer mit Bart abzubilden. Situationsbedingt habe sich das Projekt dann weiterentwickelt. «Die Bilder wurden in Farbe aufgenommen. In Schwarz und Weiss haben sie aber deutlich besser harmoniert», so Rasser.