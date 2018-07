Das Schwingen hat Jodok Huber auch beruflich weitergebracht. «Auf ein Ziel fokussieren, die geforderte Leistung erbringen, das lernt man im Sport», sagt er. Fairness und der Kampf Mann gegen Mann haben ihn am Schwingen fasziniert. «Ich konnte nach einem verlorenen Kampf nicht sagen, der Goalie war schuld oder der Mittelfeldspieler. Wenn du im Ring stehst, musst du selber Verantwortung übernehmen.» Fairness findet er auch in der Branche, in der er heute arbeitet: «Viele Geschäfte werden per Handschlag abgeschlossen und manchmal erst einige Tage später schriftlich bestätigt. In der Zwischenzeit handelt man mit Millionenbeträgen. Da gilt, abgemacht ist abgemacht. Die Branche ist klein. Da kennt jeder jeden und man wäre abgeschrieben, verhielte man sich nicht korrekt.»

Kurzer Ausflug in die Politik

Aufgewachsen in Schlieren in einer politisch durch und durch roten Familie, hat es Jodok Huber auf die andere Seite verschlagen. Für die SVP war er kurze Zeit Mitglied der Schulpflege. «Es war eine nervenaufreibende Arbeit», sagt er diplomatisch. «Heute fühle ich mich zu anderen Parteien fast stärker hingezogen.» Für ihn wichtig sei die Sachlage und nicht das Parteiprogramm. «Als die SVP die stärkste Partei wurde, hätte ich erwartet, dass sie mehr Verantwortung übernimmt und endlich die Oppositionsrolle ablegt. Das hat so nicht stattgefunden», meint er bedauernd.

In der Gemeinde Bergdietikon, wo er mit seiner Familie lebt, hat Jodok Huber Wurzeln geschlagen. Im nahen Wald findet er beim Holzen den Ausgleich zu seinem anspruchsvollen Berufsleben. Er ist schnell am Flughafen, schnell in Zürich und schnell in der Innerschweiz. «Das ist für mich optimal.» Den Kontakt zur Schwingerszene hat er nicht verloren. Wenn es zeitlich möglich ist, besucht er Schwingfeste und er engagiert sich als OK-Mitglied für das Dietiker Niklausschwinget. Ob seine drei Buben Loris, Diego und Leonardo aber sportlich einmal in seine Fussstapfen treten und «in die Hosen steigen», wie es im Schwingerjargon heisst, ist Jodok Huber nicht so wichtig. «Hauptsache, sie haben Freude an dem, was sie tun.»