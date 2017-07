Der Kantonsschule Limmattal geht der Platz aus: Mit den aktuell 750 Schülerinnen und Schülern ist das Schulhaus ausgelastet. Zudem sehnen sich Schüler und Lehrer schon seit Jahren nach einer Aula und neuen Turnhallen. Bereits 2008 wurde an einer Sitzung mit dem Kantonsbaumeister beschlossen, die zwei sanierungsbedürftigen Turnhallenprovisorien – schon damals waren sie mehr als 25 Jahre alt – zu ersetzen. Doch in der Mittelschule Urdorf musste man sich weiter in Geduld üben. Und statt in einer Aula singen und feiern die Jugendlichen weiterhin in der Mensa.