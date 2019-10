Die Engstringer Pfadi Laupen hat zu ihrem 60. Geburtstag Raketen steigen lassen

Die zahlreich erschienenen Kinder und Jugendlichen tauchten am Samstagnachmittag in verschiedene Welten ein. Auf ihrem spannenden Rundgang trafen die Kleinen beispielsweise auf das Raketenstart-Gelände Rebberg-Gubrist. Dort bastelten sie aus PET-Flaschen eine Rakete, die mit Wasser gefüllt und mit Luftdruck abgeschossen wurde. Der Hintergrund des ganzen Spektakels: Die Pfadi Laupen feierte ihr 60-jähriges Bestehen. Leiter Simeon «Crash» Flühmann sagt: «Ich finde es spannend, dass hier ehemalige Pfadis aus 60 Jahren Abteilungsgeschichte zusammenkommen. So unter anderem auch der erste Abteilungsleiter der Pfadi Laupen.» Er hoffe, dass diese Tradition weitergegeben werde und die Abteilung weiterhin so erfreulich wachse. Und Cyril «Tinitus» Weiss, einer der drei Abteilungsleiter, sagte: «Unsere Pfadi ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Es ist eine freundschaftliche Lebensschule.»