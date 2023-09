OBERENGSTRINGEN Ein Schauspieler und ein Journalist begegnen dem Witz mit viel Tiefgang Lacher garantiert: Hanspeter Müller-Drossaart und Urs Heinz Aerni diskutierten in der Bibliothek über den Witz als unterschätzte literarische Gattung.

Das Witzeerzählen selbst kommt bei Urs Heinz Aerni (links) und Hanspeter Müller-Drossaart nicht zu kurz. Bild: Henry Muchenberger

Warum lachen wir eigentlich immer wieder über dieselben Witze? Und wer erfindet all die vielen Witze, die seit Jahrzehnten weitererzählt werden? Solchen Fragen stellten sich der Dietiker Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart und Journalist Urs Heinz Aerni am Dienstagabend in der gut besuchten Bibliothek Oberengstringen.

Müller-Drossaart und Aerni mischen sich vor Veranstaltungsbeginn unter das Publikum und witzeln mit den Besuchenden. Sobald es losgeht, sind die beiden in Hochform. Müller-Drossaart stellt beim Witzeerzählen sein Können in der Dialektimitation unter Beweis. Vom Ostschweizer, dem immer etwas im Hals zu stecken scheine, wie er sagt, bis zum Walliser, den man sowieso nicht verstehe, ist die ganze Deutschschweizer Sprachlandschaft vertreten. «Aber eigentlich ist das alles ja eine ernste Angelegenheit», sagt Aerni. Denn bei Witzen schwinge immer auch Gesellschaftskritik mit.

Ohne Allgemeinbildung kein Witz

Um einen Witz zu verstehen, brauche es gute Allgemeinbildung und ein Verständnis des Kontextes, erklärt Müller-Drossaart. «Witz kommt ja vom lateinischen Wort für Wissen.»

So funktionieren gewisse Witze ohne Hintergrundwissen nicht. Oder sie verändern sich mit der Zeit. Ein aktuelles Beispiel: Witze über die katholische Kirche. Angesichts der aktuellen Missbrauchsskandale haben sie an Leichtigkeit verloren. Aber: Das Publikum lacht trotzdem. Das beweist wiederum das Argument Aernis und Müller-Drossaarts, dass Witze auch oft aus einer Notlage entstehen. Aus unangenehmen oder peinlichen Situationen eine Ironie zu entwickeln, sei eine hohe Kunst, sagt Müller-Drossaart. Und Lachen sei dann befreiend.

Während gut einer Stunde gehen die beiden alle möglichen Gattungen von Witzen durch, natürlich immer mit passenden Beispielen. Berufswitze, erotische Witze, schwarzer Humor – das lebhafte Duo hat an alles gedacht.

Vom Workshop zum Unterhaltungsabend

Aerni und Müller-Drossaart kannten sich schon auf und neben der Bühne gut und hatten als «Bücherplauderer» diverse Literaturveranstaltungen zusammen gemeistert, als ihnen dann die Idee für den Unterhaltungsabend über den Witz als unterschätzte literarische Gattung kam. Der Humor müsse wieder vermehrt unter die Leute, erklärt Aerni den Grundgedanken.

Ursprünglich hätten sie das Ganze als Workshop geplant. «Als die Leute jedoch an den ersten Veranstaltungen Blöcke und Schreibzeug sahen, wurden sie panisch», sagt Müller-Drossaart und lacht. So sei dann eben ein Unterhaltungsabend daraus geworden, bei dem das Publikum nichts machen muss – ausser lachen. Das wiederum sei essenziell. «Wir hatten Vorstellungen, da hat niemand gelacht», so Müller-Drossaart. Die Publikumsreaktionen seien je nach Ort enorm verschieden.

In Oberengstringen wird herzhaft gelacht, manchmal werden auch Zwischenbemerkungen reingerufen. Da hätte der Humor-Workshop also vielleicht doch funktioniert.

Aerni und Müller-Drossaart unterhalten mit ihren humorvollen Erläuterungen das Publikum bestens. Die eingangs gestellten Fragen, woher die vielen etablierten Witze, die über Jahre weitererzählt werden, eigentlich stammen, bleibt aber bis zum Schluss ungeklärt. «Das müssen wir noch weiterverfolgen», sagt Aerni lachend.

Dafür hören die Besucherinnen und Besucher am Abend viele gute Witze, von dem der eine oder andere sicher ins eigene Repertoire aufgenommen und weitererzählt wird. Auch für Leute, die sich keine Witze merken können, hatte Aerni einen passenden Tipp. Er lieferte zum Schluss nämlich den kürzesten Witz der Welt: «Treffen sich zwei Jäger.»