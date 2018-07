Dass der Üetliberg besonders für Sportliebhaber ein beliebtes Terrain ist, dürfte weitum bekannt sein. Am Samstagabend wird er aber besonders bevölkert. Denn die Biker, Läufer und Spaziergänger müssen sich den Zürcher Hausberg mit den Teilnehmern des ersten «Ränn de Üetliberg»-Laufs teilen. Dabei handelt es sich um den ersten Grossanlass, der von der Uitiker Sportkommission durchgeführt wird. Das Gremium wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen und will das Angebot von sportlichen Aktivitäten in der Gemeinde bekanntmachen, sowie Protagonisten vernetzen. «Bislang meldeten sich 436 Läufer an. Die 500-Teilnehmer-Marke werden wir bestimmt noch knacken», sagt Patrik Wolf, Uitiker Sicherheitsvorstand und OK-Mitglied des Anlasses.