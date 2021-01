Der Start-up-Berater sagt: «Einige setzten ihre Idee aus dem Lockdown um»

Die Pandemie hielt die Leute nicht davon ab, neue Unternehmen zu gründen. Allein im Kanton Zürich wurden im vergangenen Jahr 8430 neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Das sind 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Pascal Hollenstein arbeitet als Start-up-Berater und Marketingfachmann für das Institut für Jungunternehmen (IFJ) mit Sitzen in Schlieren, St. Gallen und Lausanne. Er erklärt, warum der Gründungsboom auch in der Krise nicht stoppte, weshalb so viele Leute ein Coaching-Unternehmen starteten und wo die Stolpersteine für Jungunternehmer liegen.

Weshalb trauten sich 2020 trotz einer globalen Pandemie überdurchschnittlich viele Leute, ein eigenes Unternehmen zu gründen?

Pascal Hollenstein: Kaum war der Lockdown im vergangenen Jahr vorbei, stieg die Anzahl der Firmengründungen stark an. Manche wollten ein Unternehmen gründen, um ihre bereits bestehende Firma strukturell zu verändern, andere wollten Geschäftliches und Privates klarer trennen und ein Hobby zum Beruf machen. Und einige setzten ihre Idee aus dem Lockdown um. Wir unterstützten insgesamt über 20000 Personen auf ihrem unternehmerischen Weg und gründeten knapp 3000 Firmen im letzten Jahr.

Waren überraschende Gründungen unter den neuen Unternehmen?

Es überraschte mich, dass so viele Unternehmen im Gastrobereich gegründet wurden. Doch tatsächlich sahen viele da eine Verbesserungsmöglichkeit und erweiterten ihr Angebot mit einem Take-away. Auch setzten einige Leute statt auf Fernreisen auf Reisen mit einem umgebauten Zuhause auf vier Rädern.

Welchen krisenfesten Tipp gaben Sie den neuen Unternehmern jeweils auf den Weg?

Grundsätzlich ist der Businessplan etwas vom Wichtigsten. Doch zusätzlich muss man in der Krise auch auf die aktuellen Massnahmen reagieren können und das Geschäftsmodell laufend an die Situation anpassen. Dafür muss man aber erst sein eigenes Modell kennen. Viele Leute, die zu uns kamen, konnten ihre Idee oder ihr Geschäftsmodell zuerst gar nicht richtig definieren.

Diese Betriebe würden nach der Gründung rasch in eine Krise laufen.

Genau, wenn die Leute bereits einmal auf dem Papier festgelegt haben, was sie wollen und was sie bieten können, erübrigen sich viele Probleme, die andere nach der Gründung haben. Wann raten Sie von einer Unternehmensgründung ab? Die Motivation einer Gründung ist sehr wichtig. Wenn man das Hobby mit Leidenschaft zu einem gewinnbringenden Unternehmen machen will, kommt es nicht so sehr auf den Zeitpunkt an. Wenn man aber nur aus einer aktuellen Situation Profit machen will, dann kann es schwierig werden. Denn nicht Geld, sondern Leidenschaft sollte die Motivation sein. Daran denken viele Leute nicht.

Oft ist es gerade in der Krise schwer, die Motivation zu behalten.

Um sich neu zu motivieren, ist das Umfeld sehr wichtig, denn als Gründerin oder Gründer geht man immer durch Hochs und Tiefs. Zudem ist es auch nötig, über finanzielle Reserven zu verfügen, damit man die Startphase meistern kann. Die Krise ist noch nicht ausgestanden.