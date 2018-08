US-Präsident Donald Trump gibt dem St. Galler Nationalrat Markus Ritter (CVP) zu denken. «Trump hat jeden Tag eine neue Sau, die er durchs Dorf treibt», sagte der Ehrengast in seiner Rede an der Birmensdorfer Bundesfeier. «Ich frage mich immer: Kommt das gut?» International herrsche eine Situation von grosser Unsicherheit. «Und auf der anderen Seiten haben wir die Schweiz mit ihrer Rechtssicherheit und Stabilität», so Ritter. Nachdem er weitere Schweizer Stärken wie etwa die hohe Lebensqualität betonte, kam er auf Schweizer Schwächen zu sprechen. Immer mehr dominierten der Individualismus und die Parteipolitik über das Gemeinschaftliche und die Sachpolitik. Und immer mehr gebe es Extrem-Anträge, wo schnell klar sei, dass das Volk Nein sage. Deswegen scheiterten auch viele Reformen. Ritters Appell: «Es braucht Lösungen, die für alle ein Gewinn sind.» Als Vorbild könne die Landwirtschaft dienen. Dort kämpften nicht die Acker- gegen die Berg- und die Biobauern. «Erst wenn eine Idee für alle stimmt, gehen wir mit ihr raus.» Denn eine Gemeinschaft funktioniere nur dann, wenn jeder ein Rucksäckchen trage, das seinen Möglichkeiten entspricht.

Auch der neue Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) richtete einige Worte an die rund 300 Gäste auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum Brüelmatt. Er rief zu politischem Engagement auf. «Die Demokratie ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Geben Sie sich einen Ruck. Die nächste Gemeindeversammlung ist am 18. September. Es wäre schön, auch dort 300 bis 400 Personen zu begrüssen», sagte Knecht. Für die Musik an der grossen Bundesfeier sorgten die Harmonie Birmensdorf und die Gruppe Priisanos.