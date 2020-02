Der Marathonsammler: er läuft auch mal 110 Kilometer in Russland

Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Tokyo: Das sind die sechs World Marathon Majors. Jack Haug hat sie alle in seiner Sammlung. Dazu kommen Medaillen mit Seltenheitswert, aus Singapur, Norwegen, Grönland – und Nordkorea.

Jack Haug, den viele als «Köbi» kennen, ist über die Weininger Dorfgrenzen hinaus als OK-Präsident des Rebblüetefäschts bekannt. International einen Namen macht sich der 39-Jährige aber als Marathonläufer. Zwei Medaillen hat er dieses Jahr bereits heimgeholt. Am Freitag letzter Woche lief er einen 50-Kilometer-Ultramarathon, in 4 Stunden und 56 Minuten. Dort, am Toten Meer zwischen Israel und Jordanien, sehe es wegen der Salzkristalle aus wie auf dem Mond, erzählt Haug. Im Januar lief er einen Marathon in der Wüste Dohas, wo es – zu seiner Überraschung – regnete.

Angesteckt mit dem Lauffieber hat er sich im Jahr 2001: Haug arbeitete auf einer Farm in Brasilien, als er im Fernsehen einen Werbespot für den Marathon in São Paulo sah. Kurzentschlossen nahm er den Bus in die Stadt – und rannte die 42,195 Kilometer. Dass seine Kollegen bezweifelten, dass er es schafft, habe ihn erst recht angespornt, sagt Haug.

Heute sei er natürlich schneller unterwegs als damals. Wohl auch dank seiner beiden Trainingsgefährten, die ihm unermüdlich voranspringen: der sechsjährige Labrador-Mix Minor – der «wohl schon mehr Berge bestiegen hat als die meisten Menschen» – und der einjährige Husky Lykos. Die beiden begleiten ihn beim Training in den höheren Gebieten des Limmattals oder auch im Wallis, wo er sich auf über 2000 Meter über Meter an die Höhe akklimatisiert. Und ab und an einem Steinbock begegnet.

Haug trainiert «nicht nach Lehrbüchlein». Genauso wenig der Norm entspricht, dass er nach der Übernahme eines Bauernbetriebs noch in der Welt herumreise, sagt Haug. Während der Saison hat sein Betrieb Vorrang. Im Juni steht die Weizenernte an, im September die Weinlese. Auch nach dem Lauf in Israel muss Haug, immer noch etwas ausgelaugt, die Ställe seiner Pferdepension ausmisten. Doch er kann auf die Unterstützung seiner Freundin, seiner Eltern und seines Angestellten zählen. «Das Wichtigste ist, dass den Tieren gut geschaut wird, wenn ich weg bin», sagt Haug.

«Spinner» ist ein Kompliment

Mittlerweile ist Haug in 27 Ländern 57 Marathons und Ultramarathons gelaufen. Davon allein neun im letzten Jahr. «Es besteht ein gewisses Suchtpotenzial», gibt er zu. In Haugs Umfeld stösst sein Hobby nicht nur auf Verständnis. Gross kümmern tut ihn das nicht. Er empfinde es sogar als Kompliment, wenn er als «Spinner» bezeichnet wird. «Ohne Seckle kann ich nicht sein», sagt er schlicht. Auch lässt er sich nicht davon abhalten, in Ländern an den Start zu gehen, die als unsicher gelten. «Ich höre da auf mein Bauchgefühl», sagt Haug. In Pakistan, Russland oder in Nordkorea sei er als Sportler aus dem Westen sehr gastfreundlich empfangen worden.

Jack Haug der Marathonsammler