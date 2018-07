Rasant fährt Roger Seger in seinem motorisierten Rollstuhl auf die Terrasse der Gastwirtschaft Stürmeierhuus. An seiner Seite sprintet die schwarz-weisse Pudeldame Caya. Flugs packt er eine Hundedecke aus, legt sie auf den Boden und reicht eine Trinkschüssel nach. Er sei jeden Tag hier im Park unterwegs, sagt er und blickt hinüber zum Schlieremer Stadthaus. Was dort drüben entschieden wird, darauf hat auch bald Seger Einfluss. So landete er nach der Gesamterneuerungswahl auf dem zehnten Listenplatz der Sozialdemokraten, dem ersten Ersatzplatz. Nun rückt er bereits nach. Robert Horber schaffte den Sprung in die Bürgerrechtskommission. Seger ist der erste Politiker im Rollstuhl, der ins Gemeindeparlament einziehen wird.

Der Grundstein für seine politische Aktivität wurde im vergangenen September anlässlich der Freilicht-Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer gelegt. «Ich kam mit SP-Präsident Walter Jucker ins Gespräch. In der Folge fragte er mich an, ob ich der SP beitreten wolle», so Seger. Bei den Sozialdemokraten habe er sich gleich von Beginn weg pudelwohl gefühlt. «Ich war ein wenig traurig, dass ich den Sprung ins Gemeindeparlament nicht sofort schaffte.»

Erkrankung beginnt 1990

Geboren wurde der 52-Jährige in der Innerschweiz, wo er die Schulen und eine kaufmännische Ausbildung absolvierte. Seit knapp zehn Jahren wohnt er mit seinem Lebenspartner in Schlieren. Während elf Jahren arbeitete er als Sachbearbeiter im Sozialversicherungsbereich, bevor es mit seiner Gesundheit bergab ging. Die Diagnose lautet Colitis Ulcerosa, eine chronische Dickdarmentzündung. Die Symptome reichen von unkontrollierbarem Durchfall, Fieber und Erschöpfung über Magenkrämpfe bis hin zu Blutungen im Darm. Anfänglich konnte Seger seinem Beruf noch nachgehen, der Druck wurde jedoch zu gross. «Muss man die ganze Nacht auf die Toilette rennen, kommt man irgendwann in einen Erschöpfungszustand.» Nach der Entfernung seines Dickdarms im Jahr 2007 stellten die Ärzte Polyarthritis, eine Entzündung in den Gelenken fest, wie Colitis Ulcerosa ebenfalls eine Autoimmunerkrankung. Schliesslich diagnostizierten die Ärzte 2009 eine seltene Nervenerkrankung. Diese fesselte ihn je länger, je mehr an den Rollstuhl. Heute kann er mit Pausen am Gehstock noch rund 200 Meter ohne Hilfe zurücklegen.