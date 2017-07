Vogels Vorgänger war der Spreitenbacher Dorfpolizist Sigmund Bebie, der im Jahr 1989 142 Kontrollgänge notierte. Dabei büsste er eine Gruppe, die am See zelten wollte, einen Hundehalter, der keine Leine benutzte, eine Gruppe von Frauen, die mit einem Schlauchboot über den See schippern wollten, vier Mofa- und acht Autofahrer. Weitere häufige Zuwiderhandlungen: verbotene Feuerstellen und zurückgelassener Abfall. Mit unbefugtem Grillieren, Müllsündern und freilaufenden Hunden kennt auch Rudolf Vogel sich aus, der nach dem Tod Bebies im Jahr 1996 den Dienst übernahm. Die «Sünden» sind über die Jahre stets ähnlich geblieben.

«Sauerei» am Sonntagmorgen

Auch Vogel listet in seinen Jahresberichten etwa 150 Besuche im Jahr auf. Das sind aber nur die, an denen es auch etwas Berichtenswertes gab. «Ich bin viel öfter vor Ort, mindestens einmal am Tag, oft sogar mehrmals, vor allem wenn das Wetter gut ist und mehr Leute den See aufsuchen», so Vogel. Beim morgendlichen Besuch hat er dann oft die Spuren zu beseitigen, die Besucher in der Nacht hinterlassen haben, darunter auch viele Glasscherben. Eine besondere «Sauerei» an einem Sonntag im letzten Jahr hat Vogel in unangenehmer Erinnerung. Der volle 200-Liter-Abfallsack war in den WC-Container geleert worden. Das alles wieder sauber zu machen, war seine erste Arbeit an diesem Sonntag.

Auf die Frage, ob er auch mal laut wird, sagt er schlicht: «Eigentlich nicht.» Die meisten Seebesucher seien ja «gute Leute» und nachts sei wohl oft Alkohol im Spiel. Ärgerlich sei nur, dass er mit den unbekannten Tätern nicht reden kann, um sie zum Nachdenken zu bringen. Wenn er Leute auf Verstösse anspreche, käme es zwar schon einmal vor, dass sie «blöd» täten; auch beschimpft sei er schon worden. Aber die meisten seien ganz verständig. «Ich sage dann, dass ich keinen Krach mit ihnen will und nur meine Arbeit tue.» Das würde oft verstanden. Einmal fand er von einem «Sünder», dem nachträglich die Einsicht kam, eine Tafel Schoggi im Briefkasten.

Diese Begebenheit verwundert nicht, denn Vogel ist von ausgleichendem Wesen. Den Tätern grollt er meist nicht lange. Er kann auch mal ein Auge zudrücken, vor allem wenn die Leute sich einsichtig und vernünftig zeigen. «Wenn etwa ein Hundebesitzer kurz den Leinenzwang beiseite und sein Tier in den See springen lässt, dann bin ich nicht streng.» Augenmass ist ihm wichtig.