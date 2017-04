Mit verschiedenen Mitteln haben die Winzer versucht, ihre Reben vor der Kälte zu schützen. Das tief geschnittene Gras beispielsweise soll die Restwärme des Bodens freigeben. «Wir haben es mit Frostschutzmatten versucht, doch das hat nichts gebracht», sagt Robin Haug. Mehr Schutz würden Paraffinkerzen bieten, doch diese sind derzeit ausverkauft. Für die Nacht auf heute, für die ebenfalls tiefe Temperaturen angesagt waren, haben deshalb einige Winzer Holzpellets angezündet, um noch zu retten, was zu retten ist. «Einen so grossen Rebberg zu beheizen, ist nicht nur aufwendig und kostspielig, sondern auch kaum realisierbar», sagt Hans-Heinrich Haug.

Eine Alternative zu diesen Sofortmassnahmen bieten sogenannte Frostruten. Das sind vorjährige Zweige, die beim winterlichen Schnitt nicht zurechtgestutzt werden und aufgrund ihrer Länge das Austreiben der Reben verzögern. Der Nachteil davon ist der damit verbundene Mehraufwand.

Damit hat kaum wer gerechnet

Mit einem so heftigen Frost haben die Winzer nicht gerechnet, denn bisher war Frühlingsfrost kaum ein Problem. «Deshalb haben auch nur wenige Weinbauern eine Versicherung gegen Frostschäden abgeschlossen», sagt Robin Haug. Die Schäden sind indes nicht nur in Weiningen gross. Auch in Winterthur und im Wallis hat der Frost den Reben zugesetzt. «Betroffen ist die ganze Deutschschweiz», so Robin Haug, der auch für den Branchenverband Deutschschweizer Wein arbeitet.

Für Spaziergänger sind die Schäden im Rebberg derzeit gut zu sehen. Das wird sich ändern, sobald es Sommer wird. Die Reben werden neu austreiben und in vollem Laub dastehen. Da die Zweige weniger fruchtbar sind, werden sich aber weniger Trauben ausbilden. Das macht den Weinbauern zu schaffen. «Die Arbeit an den Rebstöcken ist aufgrund des Frosts nicht weniger, aber der Ertrag wird viel geringer ausfallen», bedauert Robin Haug.

Die Kälte setzt nicht nur den Reben stark zu. Auch die Obstbauern fürchten Frostschäden und versuchen mit verschiedenen Mitteln wie Feuer, Netzen und Bewässerung, ihre Bäume vor den Minustemperaturen zu schützen. Wie gross Schäden der Obstbauern sind, lässt sich erst in einigen Tagen sagen, wenn die kleinen Früchte abfallen oder Frostflecken zeigen.