Der Frauenchor hat die Tierwelt auf beeindruckende Art und Weise besungen

Bereits das Foyer des Gemeindezentrums Brüelmatt war mit frühlingshaftem Vogelzwitscher erfüllt. «Kuckuck, Kuckuck swingts aus dem Wald und ­andere tierische Ohrwürmer» war denn auch das Motto des diesjährigen Jahreskonzertes des 27-köpfigen Frauenchors Birmensdorf.

Unter der Leitung von ­Marie-Louise Wipf-Staubli und begleitet von Mirjam Bossart am Klavier sowie Markus Müller, der für die ­Perkussion und die Gitarre ­verantwortlich zeichnete, erklangen zwanzig bekannte und beliebte Volkslieder, Film- und Pop­gesänge.

So kam das diesjährige Jahreskonzert überaus vielfältig und abwechslungsreich daher. Da flogen flatternd Vögel aller Arten durchs Programm. Aber auch Hummeln, Krokodile, ­Katzen, Kühe und Löwen zeigten sich froh und heiter. Bei zwei Klaviersoli hatten gar Schmetterlinge und Schwäne ihren stolzen Auftritt. Vor allem das volkstümliche Schweizer Liedgut kam während des ­begeistert beklatschten Konzertes keineswegs zu kurz. So ­ sorgte das Volkslied «Gang rüef de Bruune» mit den beiden ­Talerschwingern für einige ­Heiterkeit, weil sich die Fünf­liber zu Beginn einige Male aus dem Staub machten und am Bühnenboden landeten.