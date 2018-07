Das EKZ-Gebäude in Zürich liegt direkt an der Strecke, an der vor ein paar Wochen Dutzende E-Boliden durchsurrten. Hardy Schröder, Energieberater bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ), erklärt, weshalb das Elektromobil das umweltfreundlichste Auto ist und was es noch braucht, bis es mehr Elektroautos als treibstoffbetriebene gibt.

Herr Schröder, sind Sie jemals mit Ihrem Elektroauto stecken geblieben?

Hardy Schröder: Bis heute zum Glück noch nicht, es haben sich keine technischen Probleme ergeben. Die Reichweite war ebenfalls kein Thema.

Weshalb fahren Sie ein Elektroauto?

Es fährt sich sehr ruhig und ist entgegen den Erwartung sehr unkompliziert. Man muss zum Beispiel kein Öl nachfüllen, und der Wartungsaufwand ist generell kleiner. Zudem hat das Fahrzeug nur einen Gang und fährt deshalb sehr angenehm. Insgesamt unterscheidet es sich aber kaum von einem Diesel- oder Benzinauto.