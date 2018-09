«Der Verein darf nicht sterben»

Vor rund 25 Jahren schossen Elternvereine in der gesamten Region aus dem Boden. Die Stadt Zürich unterstützte damals die Idee. So auch in Schlieren, wo der Elternverein 1989 sogar noch fünf Jahre früher als der Elternverein Unterengstringen entstand. Doch der Elternverein Schlieren – heute unter IG Familie bekannt und unter der Dachorganisation Freizeit Schlieren organisiert – steht vor dem Aus.

Wenn die vier Vorstandsmitglieder bis Ende Jahr keine Nachfolger finden, dann muss der Verein sowie das von ihm geführte Familienzentrum geschlossen werden. Präsidentin Anna Walther: «Das wäre extrem schade, das Angebot wird nämlich rege genutzt.» So seien am letztjährigen Samichlaustag 300 Personen gekommen. Das Problem in Schlieren ist, dass das Familienzentrum nicht wie in den meisten umliegenden Gemeinden von der Stadt unterstützt wird. «Wir müssen alle administrativen Arbeiten selbst erledigen.»

Für die Präsidentin entspricht der Einsatz konkret einem zusätzlichen, unentgeltlichen 20-Prozent-Job – nebst Familie und Hauptjob. Für die restlichen drei Mitglieder seien es weitere bis zu vier Stunden Einsatz die Woche. «Gerade in der Phase mit Kleinkindern und Erwerbsarbeit ist so ein Amt kaum zu bewerkstelligen», so Walther. Sie ist aber genauso überzeugt, dass der Verein nicht sterben darf. (moa)