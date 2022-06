Dietikon Sven Johannsen überreichte dem Stadtrat eine Friedens-Regenbogenfahne mit Dietiker Wappen Die Aktion an der Dietiker Gemeinderatssitzung bezog sich auf einen Vorstoss, den der GLP-Gemeinderat zuvor beim Stadtrat eingereicht hatte.

GLP-Gemeinderat Sven Johannsen (links) und SVP-Stadtpräsident Roger Bachmann (rechts) halten die neue Dietiker Friedens-Regenbogenfahne. Florian Schmitz

Gemeinderat Sven Johannsen (GLP) überreichte an der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) eine Regenbogenfahne mit Dietiker Wappen. In einer Kleinen Anfrage hatte Johannsen vergeblich angeregt, während des Pride Month im Juni das Stadthaus zu beflaggen.

In seiner kurzen Stellungnahme zeigte Johannsen sich dennoch zufrieden mit der stadträtlichen Antwort. Er hoffe, dass die nun übergebene Fahne einen Platz auf irgendeinem städtischen Mast finde oder in einem Innenraum aufgehängt werde, sagte er. Zudem erklärte er auch den Unterschied zwischen der Regenbogenfahne für Frieden und jener für Gleichberechtigung. Das sei abhängig von der Ausrichtung, sagte Johannsen. Wenn violett oben sei, stehe die Regenbogenfahne für Frieden ein.