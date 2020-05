Der Corona-Einsatz der Limmattaler Zivilschützer ist vorbei: Das Schlimmste blieb aus

An diesem Wochenende geht der lange Corona-Einsatz der Limmattaler Zivilschützer voraussichtlich zu Ende. Falls keine zweite Welle erfolgt, stehen in den kommenden Tagen nur noch die Abbau- und Aufräumarbeiten an, wie der Schlieremer Stadtrat Pascal Leuchtmann (SP) sagt. Der Ressortvorsteher Sicherheit und Gesundheit zieht, nachdem mehr als 400 Zivilschützer rund 3000 Diensttage geleistet haben, eine erste positive Bilanz: «Die Zivilschutzorganisationen haben gezeigt, dass sie in kurzer Zeit viel Manpower aktivieren können.»