Nebst den wärmenden Fackeln, getragen von Pfadfindern und den Mitgliedern von Jungwacht und Blauring, erhellten jedoch auch die Laternen der Kindergärtner die dunkle Nacht. Musikalisch euphorisch spielte derweil die Chlause-Musik Dietikon auf und verlieh der ganzen Zeremonie noch mehr festlichen Glanz. Für staunende Kinderaugen haben auch die mäjestätischen Pferde gesorgt. Gemächlich haben sie die mit leuchtenden Sternen geschmückten Wagen und die heroisch wirkenden Samichläusen auf ihrem Thron vor die Kirche gezogen.

Offener auf andere zugehen

Den Höhepunkt des traditionellen Einzuges der Samichläuse, wiederum organisiert von der St. Niklausgesellschaft Dietikon, fand sodann vor der Kirche St. Agatha statt. Nachdem sich alle Umzugsteilnehmer vor der Treppe versammelt hatten, übernahm der Oberchlaus das Wort. Erfreut über den warmen Empfang und die leuchtenden Kinderaugen, gab er sich jedoch in seiner Ansprache etwas andächtiger.

Er appellierte an eine Gesellschaft, in der die Kinder auch noch Fehler machen dürften. «Fehler machen muss erlaubt sein, nur so kann man sich entwickeln», mahnte er ebenfalls an die Schulen gerichtet, «auch andere Menschen sind nicht perfekt.» Der Oberchlaus ermunterte seine Zuhörer weiter, offen auf andere Menschen zuzugehen. «Fremde Leute sind nur Bekannte, die man noch nicht kennt», sagte er. Dann endlich öffneten sich die Absperrungen und die Kinder durften sich bei den Samichläusen mit Mandarinen, Schoggi und Chräbeli eindecken.