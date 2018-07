«Wir haben die Läuferzahl von 500 geknackt», sagte OK-Präsident und SVP-Gemeinderat von Uitikon, Walter Andrea Schelling. Zufrieden war er auch mit dem Wetter: «Es war perfekt, nicht zu kalt und nicht zu warm.» Genau genommen waren es 583 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Samstag am 1. Üetliberglauf «Ränn de Üetliberg» am Samstag bei der Allmend in Uitikon starteten. Der Uitiker Gemeindepräsident Chris Linder schaute ebenfalls vorbei und lobte: «Mit vereinten Kräften und Engagement von Schule, Gemeinde und Vereinen ist ein toller Anlass zustande gekommen.»

Der Üetliberglauf wurde von der Uitiker Sportkommission, der «Sportvision», die vor einem Jahr gegründet wurde, initiiert. In der Organisation des Laufs sind auch die Gemeinderäte Markus Hoppler (CVP) und Patrik Wolf (FDP). Als Sicherheitsvorstand habe er das Üetlibergfahrten-Regime gedrosselt und geschaut, dass nicht zu viele Autos hinauffahren. Nun habe er mitgeholfen, dass man den Berg statt mit Pferdestärke mit eigener Muskelkraft bezwingen kann, sagte Wolf.

