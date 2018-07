25,5 Grad Celsius. Diese Temperatur hatte das Wasser der Reppisch laut der offiziellen Messstelle in Dietikon gestern Nachmittag um 15.45 Uhr. Das ist nicht nur warm. Für einen Fluss ist das heiss. Und für die Forellen in der Reppisch ist es lebensbedrohend. «Ich sehe schwarz. Für mich ist klar: Das gibt ein Fischsterben», sagt der Geroldswiler Urs Müller, der einen Teil der Reppisch auf Dietiker und Birmensdorfer Gemeindegebiet gepachtet hat.

Fischsterben heisst: Die Forellen ersticken langsam und elendiglich, weil es im warmen Wasser viel zu wenig Sauerstoff hat. Schliesslich sammeln sie sich «bauch oben» tot an der Wasseroberfläche an.

Es kann sein, dass im ReppischAbschnitt von Müller auf diese Weise gestern schon viele Fische gestorben sind. Temperaturen über 25 Grad sind für Forellen eigentlich tödlich. Da die Messstelle aber mehrere Kilometer unterhalb von Müllers Revier liegt, könnte es gerade noch einmal gereicht haben. Bis Redaktionsschluss war unbekannt, ob Forellen tot an der Oberfläche schwammen. Müller sagt aber: «Wenn das Wasser kälter wird und wir wieder fischen, werden wir wissen, ob es noch Forellen drin hat.» Momentan verzichten die Fischer auf ihr Hobby, weil sie die Fische nicht zusätzlich belasten wollen.

Die Einschätzung, dass ein Fischsterben passieren könnte, teilt Hans Mair. Der Wirt des Dietiker Restaurants Honeret pachtet das Stück der Reppisch von der Mündung des Rummelbachs bis zum Marmoriweiher. Er sagt: «Für die Forellen ist die Situation sehr kritisch.»

Baudirektion: «Nicht dramatisch»

Verhindert werden könnte das massenhafte Sterben nur, indem die Fische abgefischt und umgesiedelt werden. Das müsste der Kanton tun. Remo Bürgi, Mediensprecher der Baudirektion, sagt: «Gemäss unserem Kenntnisstand ist die Situation in der Reppisch kritisch, aber nicht dramatisch. Wir werden die Lage weiter verfolgen und gegebenenfalls abfischen.» In welchen Abschnitten man dann zuerst abfischen würde, konnte das Amt auf Anfrage der Limmattaler Zeitung nicht sagen.