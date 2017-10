Er tritt mit schwarzem Pullover mit Kapuze auf die Bühne. Dahinter versteckt sich ein bleiches, an Traurigkeit gewohntes Gesicht. Fern davon, seine Kapuze während des Auftritts einmal zurückzuschlagen, wird er sie sich nur dann und wann noch tiefer über die Stirne hinabziehen. «Ich bin als Demotivationstrainer hier», stellt Nico Semsrott, der allenthalben gefeierte Kabarettist und Slam-Poet, klar. Darauf verstehe er sich am besten. Nicht von ungefähr heisst der Name seines Programms: «Freude ist nur ein Mangel an Information».

Es war kein typischer Kabarettist, der an diesem Freitagabend Dietikon beehrte. Und trotzdem – oder vielmehr gerade deswegen strömte das Publikum zu ihm. Der Andrang war so gross, dass die Vorstellung spontan vom Stadtkeller in das Stadthaus verlegt werden musste. Hier fanden sich auch viele Jugendliche ein, willig, sich von Semsrott in virtuoser Manier «demotivieren» zu lassen.