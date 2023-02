Demografie Das Bevölkerungswachstum im Kanton Zürich zieht wieder an 1,58 Millionen Menschen leben aktuell im Kanton Zürich. Der Zuwachs im vergangenen Jahr war deutlich stärker als 2021, teilt der Kanton mit.

Hauptgrund für das Bevölkerungswachstum ist die Zuwanderung. Keystone

Die Bevölkerung des Kantons Zürich ist im Jahr 2022 um ein Prozent auf 1,58 Millionen Menschen gewachsen. «Das ist ein deutlich stärkerer Zuwachs als im Vorjahr», heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Medienmitteilung des Kantons.

Besonders die Zuwanderung habe zugenommen. Rückläufig sei hingegen die Zahl der Geburten gewesen. Prozentual am stärksten wuchs die Bevölkerung im Zürcher Unterland, gefolgt von der Stadt Zürich und dem Raum Winterthur, wie das Statistische Amt des Kantons Zürich weiter schreibt.

Ukraine-Flüchtlinge sind noch nicht mitgezählt

In absoluten Zahlen belief sich das Bevölkerungswachstum 2022 im Kanton Zürich auf rund 15’000 Menschen. Die Wachstumsrate von einem Prozent nähere sich nun wieder dem Niveau von vor der Coronapandemie an, heisst es in der Mitteilung.

Dominant sei dabei die Zuwanderung aus dem Ausland: «Sie ist für etwa vier Fünftel der Bevölkerungszunahme verantwortlich», so die Erkenntnis des Statistischen Amts. Dabei seien Personen mit dem Schutzstatus S, die auf der Flucht vor dem Krieg aus der Ukraine gekommen sind, noch nicht mit eingerechnet. Sie würden erst ab einer Aufenthaltsdauer von zwölf Monaten zur zivilrechtlichen Bevölkerung zählen.

Limmattal wuchs unterdurchschnittlich

Ein weiterer Faktor fällt auf: Die Zahl der Geburten lag letztes Jahr gemäss Statistischem Amt im Kanton Zürich deutlich tiefer als üblich. Gleichzeitig blieb die Zahl der Todesfälle in etwa stabil. Die Folge: Der Geburtenüberschuss sank im letzten Jahr gegenüber dem Jahr 2021 um rund 50 Prozent.

Zu den Entwicklungen in den verschiedenen Regionen des Kantons: Mit einem Bevölkerungswachstum von 1,9 Prozent entwickelte sich das Zürcher Unterland fast doppelt so stark wie der Gesamtkanton im Durchschnitt. Das Wachstum im Zürcher Weinland am Nordrand des Kantons war achtmal schwächer.

Die Stadt Zürich und der Raum Winterthur wuchsen jeweils um 1,1 Prozent. Im Limmattal war das Wachstum leicht unterdurchschnittlich: Die Bevölkerung wuchs dort 2022 um 901 auf insgesamt 96’168 Personen an, was einer Zunahme um etwas weniger als ein Prozent gleichkommt.

Drei Städte fangen die Hälfte des Wachstums auf

Zurückgegangen ist das Wachstum im Zürcher Oberland und im Knonaueramt, verglichen mit dem Vorjahr; im Glattal und im Weinland hat sich die Wachstumsrate gar halbiert auf 0,6 respektive 0,24 Prozent.

Der grösste Teil des letztjährigen Bevölkerungswachstums, nämlich rund 80 Prozent, entfiel auf die Städte. Damit sind statistisch Gemeinden mit mehr als 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern gemeint. Drei Städte stachen dabei besonders heraus.

Die Stadt Zürich wuchs um 4686 Personen, Winterthur um 1647 und Bülach um 1403 Personen. Diese drei Städte fingen somit mehr als die Hälfte des kantonalen Bevölkerungswachstums auf. Prozentual wuchsen allerdings die Gemeinden Höri, Bülach und Lufingen am stärksten.

Ausländeranteil stieg um 2,3 Prozent

Der Ausländeranteil an der Bevölkerung des Kantons Zürich wuchs im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 27,6 Prozent. «Das ist die höchste Wachstumsrate seit dem Jahr 2016», heisst es in der Medienmitteilung. Dabei stammten über 80 Prozent der zugewanderten Menschen aus Europa.

Von den insgesamt 436’000 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die derzeit im Kanton Zürich leben, haben 86’600 einen deutschen und 59’000 einen italienischen Pass. Dies sind die beiden grössten Ausländergruppen, gefolgt von Portugal, Kosovo und Spanien.

Laut dem Statistischen Amt haben im Jahr 2022 die Personengruppen italienischer, spanischer, polnischer und rumänischer Nationalität am stärksten zugelegt, und zwar jeweils mit einem Plus von rund 1000 Menschen.

Mitgliederschwund der Landeskirchen dauert an

Auffällig ist zudem, dass nur noch die Hälfte der Bevölkerung der reformierten oder katholischen Kirche angehört. Die evangelisch-reformierte Kirche verlor im Vergleich zum Vorjahr rund 10’700 Mitglieder, was einem Rückgang um 2,7 Prozent entspricht; bei der römisch-katholischen Kirche zeigte sich ein Mitgliederschwund um 7400 Personen, also 2 Prozent. Der Rückgang war damit ähnlich stark wie im Vorjahr.

Punkto Religion zählte das Statistische Amt 52,6 Prozent der Bevölkerung des Kantons Zürich zur nicht weiter differenzierten Kategorie «andere/konfessionslos».