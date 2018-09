Schlieren sprach am Wochenende eine internationale Sprache. Eine, die von Herzen kommt und manchmal auch durch den Magen geht. Tanz und Kulinarisches aus der halben Welt wurde geboten. Zum zweiten Mal fand das Arts & Food Festival auf dem Gelände von Kirchgasse, Kirchplatz und Stadtpark statt. Die Stadt Schlieren, Event Schlieren und die Pizzi Dance Art Company (Pidarco) luden zum gemeinsamen Feiern ein. Gekommen sind von Freitag bis Sonntag knapp 10'000 Besucher. «Die Sonne hat uns dieses Jahr begleitet und den Erfolg des Festivals mitgetragen», sagte Gründer und OK-Mitglied Carlos Fernandez.

Zwar war das gute Wetter ein Faktor, doch brauchte es zum Gelingen einiges an Organisationsgeschick. Das sechsköpfige Organisationskomitee hat den Online-Auftritt professionalisiert. Auch eine überdachte, offene Bühne und Tribüne waren dieses Jahr neu. «Es war mir wichtig, niederschwellige Werbung in die Deutschkurse und Senioreneinrichtungen zu streuen», sagte die Integrationsbeauftragte der Stadt Schlieren, Dascha Krizan. An 18 Essensständen gab es Delikatessen aus diversen Ecken des Globus’, angefangen bei Bayern, Spanien über Japan, Tibet bis nach Indien.

Für Kinder gab es Entenkarussell, Trampolin und Kinderflohmarkt. «Ich räume meine Spielsachen am Markt immer wieder auf, damit mein Stand ordentlich bleibt», erklärte die 11-jährige Elly Häfelfinger. Beliebt war auch der Stand des Porträtmalers Salvatore Tortora.

Das sagen die Besucher zum Arts & Food Festival Schlieren: