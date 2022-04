Dietikon Pride-Monat im Juni: Die Stadt soll die Regenbogenfahne hissen Gemeinderat Sven Johannsen (GLP) regt an, dass Dietikon den Pride Month im Juni mit Regenbogenfahnen an passenden städtischen Gebäuden unterstützt.

Die Regenbogenfahne dient der LGBTIQ-Gemeinschaft als Symbol für die Vielfalt. Peter Klaunzer / Keystone

Seit vielen Jahren macht die LGBTIQ-Gemeinschaft (die Abkürzung steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intergeschlechtlich, Queer) im Juni mit diversen Aktionen auf ihre Anliegen aufmerksam. So findet Mitte Juni etwa die Zurich Pride, der grösste queere Anlass der Schweiz, auf dem Zürcher Kasernenareal statt. Während dem sogenannten Pride Month hissen diverse Städte und Gemeinden an ihren Gebäuden die Regenbogenfahne, die der LGBTIQ-Gemeinschaft als Symbol für die Vielfalt dient.

GLP-Gemeinderat Sven Johannsen. zvg

Der Dietiker Gemeinderat Sven Johannsen (GLP) regt an, dass auch in Dietikon an geeigneten städtischen Gebäuden die Regenbogenfahne im Juni aufgehängt wird. «Meines Erachtens wäre dies in Dietikon aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung besonders angebracht», schreibt er in einer Kleinen Anfrage an den Stadtrat. Mit dieser einfachen, aber gut sichtbaren Massnahme stehe die Stadt für die in der Schweiz als selbstverständlich geltenden persönlichen Freiheiten ein sowie für die gesellschaftliche Gleichstellung von Menschen, die sich nicht in den Geschlechterrollen von meist religiös geprägten Traditionen vieler Kulturen wiederfinden würden.