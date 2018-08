«Wir sind bereit. Heute wird das Zelt aufgestellt. Wir freuen uns», sagt Urs Landis. Er ist seit April 2017 Präsident des Jazz-Clubs Oetwil und für die Organisation der Veranstaltung Fiirabig-Jazz zuständig, die morgen Abend stattfindet. Auch wenn es für ihn bereits der zweite Fiirabig-Jazz als Vereinspräsident ist, ist er für ihn dieses Mal etwas Spezielles. «Zum ersten Mal hat der neue Vorstand den Anlass von A bis Z geplant. 2017 haben unsere Vorgänger noch das Meiste aufgegleist.» Besonders freut sich Landis über die Musiker, die bei dieser Ausgabe auftreten: die Swing Kids.

Die Big Band aus Romanshorn besteht aus Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 18 Jahren. Unter der Leitung von Dai Kimoto, der die Big Band 2005 ins Leben rief, tourte das Jugendorchester bereits durch die halbe Welt, so etwa durch die Heimat des Orchesterleiters Japan, durch Argentinien oder die USA. Und auch in der Schweiz hat sich die Truppe durch zahlreiche Auftritte einen Namen gemacht. 2016 zeigte das Schweizer Fernsehen einen Dok-Film über die Musiker. Landis hat das Jugendorchester vor ein paar Wochen an den Musiktagen in Niederhasli zum ersten Mal live gesehen. «Ich bin total begeistert. Wir haben eine sehr gute Wahl getroffen.»

Jüngeres Publikum ansprechen

Landis erhofft sich durch die bekannten jungen Künstlerinnen und Künstler ein breiteres Publikum anzuziehen. «Normalerweise denkt man bei Jazz an ältere Musiker oder zumindest an Erwachsene. Dass die Swing Kids jung sind, lockert den ganzen Anlass auf. Zudem sind sie vielen Leuten ein Begriff.» Doch nicht nur deswegen hat Landis die Swing Kids engagiert. «Der Anlass und der Jazz-Club sollen jüngere Leute ansprechen.» Denn wie jeder Verein kämpfe der Jazzclub um junge, neue Mitglieder. Die erste Verjüngungskur startete man 2017. «Mit dem neuen Vorstand haben wir den Altersdurchschnitt von 75 auf 50 senken können», sagt Landis und schmunzelt.