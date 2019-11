Das zweite Zelgli-Brainstorming war hitzig und ging in die Tiefe

Ein weiteres Thema war der Freiraum auf der Höhe der Bushaltestelle Talacker-Windegg, der auch im Stadtentwicklungskonzept II erwähnt ist. Hier diskutierte man über die Überquerung am Talacker und über Schulwegsicherheit: Die Anwesenden äusserten am Ende den Wunsch, dass der Übergang und die Parkplätze erhalten und der Spielplatz in der Nähe aufgewertet werden soll.

Am Samstagvormittag haben sich rund 30 Personen getroffen, um zum zweiten Mal über die Zukunft des Schlieremer Quartiers Zelgli mit Stadtrat Stefano Kunz (CVP) und einem Team von Fachleuten zu diskutieren. Dabei vertieften die Debattierfreudigen sieben Themen, die am ersten Forum eingeführt worden waren.

Über Spielplätze im ganzen Quartier wurde ebenfalls gesprochen. Es stellte sich heraus, dass es mehr davon braucht, diese jedoch an die jeweiligen Altersgruppen angepasst sein sollten. Die Anwohner überlegten auch, ob sie beim Fussballplatz ein Café wollen. Bei allen Ideen sollte jedoch stets die Sicherheit der Kinder im Fokus stehen.

Auch das Thema Freiraum und Naherholung wurde ganzheitlich im Quartier angeschaut. Die Schlussrunde zeigte, dass einige konkrete Ziele gesetzt wurden: So soll der Raum rund um die Schule mehr als Begegnungs- und Aufenthaltsort gefördert werden. Dies könne beispielsweise mit einem Café oder Spielbereich erreicht werden.

Die Bewohner wollen ernst genommen werden

Zu guter Letzt ging es auch darum, die aufgestellten Beurteilungskriterien, anhand derer die Ideen alle bewertet werden sollen, zu evaluieren.

Als Hauptkriterium stellte sich dabei heraus, dass die Bewohner des Zelgli-Quartiers im Zentrum stehen müssten. Die Akzeptanz der Bevölkerung steht gemäss den Anwohnern an oberster Stelle. Dem waren sich am Ende des Workshops alle Anwesenden einig.

«Mit dem heutigen Workshop wollten wir Wegweiser finden. Das heisst somit nicht, dass wir schon fertige Lösungen definiert haben», sagt Stefano Kunz am Ende des Workshops. Denn die Lösungsansätze müssten bei verschiedenen Instanzen auf ihre Machbar- und Bewilligungsfähigkeit geprüft werden. «Das kann also bedeuten, dass heute vielleicht verworfene Ideen unter Umständen wieder in Erwägung gezogen werden müssen», so Kunz weiter.