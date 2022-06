Birmensdorf «Die Harmonie ist auf einem guten Weg» – Ziel ist das Eidgenössische Musikfest 2026 Der Musikverein Harmonie Birmensdorf hat Grosses vor, wie man am Kirchenkonzert hören und sehen konnte.

Am vergangenen Sonntag fand das Konzert des Musikvereins Harmonie Birmensdorf in der reformierten Kirche Birmensdorf statt. Isabelle Piccand

Vor dem Auftakt zum Kirchenkonzert der Harmonie Birmensdorf in der reformierten Kirche liegt die Spannung in der Luft. Die rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die 38 Musikerinnen und Musiker schauen gebannt auf den Dirigentenstab von Cäcilia Gebhardt. Dann startet das Konzert mit «Concert Prelude» von Philip ­Sparke. Es folgt «Bohemian Rhapsody» von Queen. Die Melodien sind mit­reissend. Zwischendurch erhält das ­Publikum Erläuterungen zu den ­Stücken.

Cäcilia Gebhardt führt ihr ­38-köpfiges Orchester im Alter zwischen 15 und 81 Jahren gekonnt durch das Konzert. Die ausgewählten Stücke sind technisch und rhythmisch hoch anspruchsvoll. «Die Harmonie ist auf einem guten Weg und hat jede Hürde mit Bravour gemeistert. Das schwierigste Stück ist ‹Canzona No. 1› von Giovanni Gabrieli. Das Orchester wird dabei in zwei Chöre ­aufgeteilt und spielt parallel im Kanon. Es ist so für die Musiker ­schwierig, die eigene Melodie zu ­halten», sagt Gebhardt.

Konzert war ein grosser Erfolg

Zum krönenden Abschluss an diesem frühen Sonntagabend wird in der zweiten Zugabe zum «Radetzky-Marsch» angesetzt. Das Publikum ist begeistert und klatscht mit. Dirigentin Gebhardt wendet sich ­kurzerhand den Zuhörerinnen und den Zuhörern zu und erteilt ihnen schwungvolle Taktanweisungen.

Vereinspräsident Michael Gut ist zu­frieden. Die lange Konzertpause ­wegen Corona sei nun offiziell auf­gehoben, das Vereinsleben blühe neu auf, sagt er. Man wolle neue Leute für die Blasmusik begeistern und den jungen Nachwuchs fördern.

Eine gute Leistung in Interlaken als Ziel

Die Ziele des Musikvereins für das diesjährige Kirchkonzert sind bewusst sehr hoch angesetzt gewesen, sagt Gut, der seit 16 Jahren als Präsident amtet. «Die Konzertliteratur des Kirchkonzerts ist anspruchsvoller und unterscheidet sich von der Unterhaltungsmusik an anderen Veranstaltungen. Wir bereiten uns so für das Eidgenössische Musikfest in Interlaken 2026 vor. Das Ziel ist es, unser Niveau stetig zu steigern und eine gute Leistung in Interlaken zu liefern.»

Die Resonanz des Publikums zeigt, dass die Harmonie auf einem guten Weg ist. Hans-Ulrich Henkel aus ­Birmensdorf, ein langjähriger Konzertbesucher und Begleiter des Musik­vereins, ist überzeugt, dass die Dirigentin eine wunderbare Teamplayerin sei und sich dies positiv auf die Weiterentwicklung und die Qualität der ­Harmonie auswirke.