In meinem Hirn hat es wohl nicht genügend Sauerstoff, richtig geatmet habe ich seit Sekunden nicht. Mit rot angelaufenem Kopf, gebeugtem Oberkörper und mit einem konstanten Pressgeräusch auf den Lippen stehe ich an diesem heissen Sommertag auf dem Schlieremer Zentrumsplatz und komme nicht weiter. Mein unüberwindbares Hindernis ist für den Grossteil der Bevölkerung gar keines. Denn ich stehe vor einer rund vier Meter langen Betonrampe, die den schmalen Weg aus der Schlieremer Unterführung – genannt Mausoleum – mit der jüngst eröffneten neuen Hauptstrasse verbindet. Doch bis dahin ist es ein ziemlicher Knorz, denn ich sitze im Rollstuhl und die Steigung ist für meine ungeübten Arme ein immenser Kraftakt.

Seger leidet an einer seltenen Nervenerkrankung, die ihn in seiner körperlichen Beweglichkeit einschränkt. Kurze Strecken von unter 200 Metern kann er noch an einem Stock gehen, doch bei allem darüber ist er auf eines seiner drei Gefährte angewiesen. «Schlieren – ja generell das Limmattal – ist für Rollstuhlfahrer ein sehr gutes Pflaster. Man kommt eigentlich überall komfortabel hin. An zwei, drei Stellen kann es aber ein wenig holperig werden», sagt Seger. Einige Male steht er aus seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl-Modell – es wiegt rund 140 Kilo – auf, um mich zu stützen. Jenes Modell, das er mit heute ausgeliehen hat, ist ein klassischer Rollstuhl, wie ihn Menschen benutzen, die an den Beinen beeinträchtigt sind, deren Arme aber vollumfänglich funktionieren. «Mit der Zeit entwickelt man gewisse Strategien im Umgang mit dem Rollstuhl und trainiert sich mehr Kraft an. Steigungen lassen sich also mit gewissen Kniffs und Muskeln einfacher meistern», sagt Seger.

Im Rahmen eines Selbstversuchs mache ich mich gemeinsam mit dem Schlieremer Gemeinderat Roger Seger (SP) für drei Stunden und drei Kilometer auf den Weg, um zu erkunden, wie rollstuhlfreundlich die Limmattaler Verkehrswege sind. Hohe Kanten und knifflige Rampen fielen mir bislang nicht auf, weil ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich mich in einem Rollstuhl fortbewegen kann. Nun sitze ich schwitzend in Segers Zweitrollstuhl und versuche, die Steigung hinter mich zu bringen. Meine bescheidene Muskelkraft, die mich spielend über die ersten paar Zentimeter gleiten liess, verlässt mich abrupt. Zusätzlich zu meinem eigenen Körpergewicht lasten auch noch die 20 Kilo des Rollstuhls auf meinen Armen.

Wir sind derweil bereits auf dem Weg über den Stadtplatz in Richtung Bahnhof. Über die Randsteine komme ich locker, trotzdem schüttelt es mich jedes Mal durch, wenn ich einen Übergang passiere. Nach wenigen hundert Metern bin ich bereits durstig und will im Bahnhofskiosk ein Getränk kaufen. Dass ich Abläufe mit meinem neuen Gefährt noch nicht im Griff habe, zeigt sich daran, dass mir einige Geldstücke runterfallen, ich nicht weiss, wie ich die einzutippenden Gegenstände auf die kleine Plattform heben kann und ich relativ hilflos durch den kleinen Pavillon schwadere. Die Verkäuferin kümmert sich jedoch darum, kommt hinter dem Tresen hervor und bringt mir das Rückgeld zum Stuhl. «Die überwältigende Mehrheit ist sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Nur hin und wieder kommt es vor, dass Menschen einem das Gefühl geben, im Weg zu sein oder schlichtweg unfreundlich sind», sagt Seger auf dem Vorplatz. Er wartete draussen, da es in der kleinen Verkaufsfläche nicht genügend Platz für zwei Rollstühle hat.

Vorbereitung ist A und O

Wie auf Butter gleiten Seger und ich in die S12 Richtung Dietikon. «Diese sind sehr komfortabel für uns. Doch muss man sich auch hier auf die Fahrt vorbereiten», sagt er. Denn man wisse oftmals nicht, an welcher Stelle in der Komposition der Niederflurwaggon komme. Wartet man am falschen Ort, verpasse man leicht den Zug. Im Fernverkehr, wo nicht immer mindestens ein Niederflurwaggon benutzt wird, müssen sich Rollstuhlfahrer bis eine Stunde vor Abfahrt telefonisch melden, wenn sie eine Tragebühne zum Einstieg benötigen. «Dies mindert zwar die Spontaneität, funktioniert aber stets hervorragend», sagt Seger, als die S-Bahn beschleunigt und es mich in seinem Rollstuhl ruckartig in die Gegenfahrtrichtung drückt. Wohl eine der wichtigsten Lektionen, die man übers Rollstuhlfahren lernen muss, ist: immer die Bremse anziehen.

Ein Passagier verwickelt uns in ein Gespräch über die Höhe der Perronkanten. Es sei ja wirklich widersinnig, dass man diese noch nicht überall erhöht habe, sagt der Pensionär, der früher in einem technischen Beruf gearbeitet haben muss. Seger erzählt, dass die kleinsten Veränderungen im Bahnverkehr grosse Auswirkungen für Rollstuhlfahrer haben. Etwa, wenn unplanmässig kein Niederflurzug zum Einsatz kommt oder – noch schlimmer – der Zug auf einem anderen Gleis verkehrt als angekündigt. «Ich erinnere mich, wie in Schlieren mein Zug einmal auf dem Gleis 4/5 ankam. Dieses verfügt jedoch über keine erhöhte Perronkante, weshalb ich nicht aussteigen konnte. Ich musste weiterfahren bis nach Altstetten», sagt er.