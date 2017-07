Gibt es viele solche Partnerschaften?

Stefan Baier: Es sind nicht nur Heidi und ich, es ist immer ein Vernetzen mit verschiedenen Leuten, die Kultur in Dietikon mitgestalten wollen. So stellt uns die Stadt immer Räume zur Verfügung und die Stiftung Jugendförderung unterstützt uns Jahr für Jahr und ermöglicht so, alle Kinder teilhaben zu lassen. Wir schauen niemals hin, wer wie viel zahlt.

Heidi Christen: Wir haben ein Kursgeld, aber es gibt Kinder, die wir mitnehmen, die nichts oder weniger zahlen.

Der Kurs findet immer in der letzten Sommerferienwoche statt. Reicht da die Zeit aus?

Heidi Christen: Bis jetzt hat es immer gereicht. Alle bringen so viele Ideen, so viel Freude und so viel Lebenskraft. Am Ende der Woche ist manchmal etwas Knochenarbeit gefragt, aber das ist normal. Das kann dann natürlich auch anstrengend sein. Aber wir haben einfach jedes Mal absolut grossartige Kinder. Es ist uns wichtig, dass sie am Schluss in einem guten Licht stehen.

Stefan Baier: Theater machen ist immer ein Risiko. Wir hatten über die Jahre viele gute Produktionen. Bei manchen denkt man im Nachhinein auch, dass hier mehr herauszuholen gewesen wäre. Aber nicht, weil die Kinder keine gute Leistung erbracht haben. Vielmehr, weil unser Konzept nicht ganz aufgegangen ist. Aber da gehört das würdevolle Scheitern dazu. Wenn man so lange arbeitet, muss man eine Niederlage einsacken können.

Tut es weh, wenn man dann ein Kind verabschieden muss?

Heidi Christen: Nein, ich denke, das ist der falsche Ausdruck. Es ist immer eine Chance, für andere jüngere Teilnehmende in die Fussstapfen der «Herauswachsenden» zu treten oder auch für Kinder und Jugendliche, die neu dazu stossen.

Stefan Baier: Es ist auch schön, erwachsenen Frauen und Männern auf der Strasse zu begegnen, die einmal mit uns mitgewirkt haben. Wenn man darüber nachdenkt, sind diese 20 Jahre sehr schnell vergangen.

Heidi Christen: Jetzt freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre. (lacht)