Angebot für Familien

An genau seiner Stelle ist nämlich der neue grosszügige Spielplatz für die neue Mehrfamilienhaus-Überbauung geplant – mit Klettertreppe, Rutschbahn, Seilgarten und mehr. Auch Grün soll auf dem Areal weiterhin geboten werden: Die Landschaftsgestaltung der Überbauung sieht unter anderem zwei Dutzend Obst- und Zierobstbäume vor.

Wie Bauherr Walter Leuzinger auf Anfrage bestätigt, richtet sich die Überbauung insbesondere auch an Familien. «Die beiden Mehrfamilienhäuser sollen für die Bewohner eine richtig gefreute Sache werden», sagt Leuzinger. Er ist in Oberengstringen bekannt, schliesslich führt er den Ankenhof, der gleich in Sichtdistanz des nun ausgesteckten Bauprojekts steht.

Apropos: Auch das Ankenhof-Areal soll bekanntlich irgendwann überbaut werden – schon mit der heutigen BZO, die 1995 von der Gemeindeversammlung festgesetzt wurde, ist das Areal der zweigeschossigen Wohnzone zugeteilt. Gleichzeitig besteht zudem eine Gestaltungsplanpflicht.

Wie es beim Ankenhof weitergeht

Das Hofareal, zwischen Egg- und Weidlistrasse gelegen, ist mit seiner Lage nahe am Dorfzentrum attraktiv. Doch was gut werden soll, soll nicht in Eile geschehen. «Die Neubebauung auf dem Ankenhof-Areal ist Zukunftsmusik, da habe ich noch nichts geplant. Damit beginnen wir dann vielleicht in etwa zehn Jahren», erklärt Leuzinger.