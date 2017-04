«Im Frühling ist es einfacher, die Vögel abzulichten, weil es noch nicht viel Laub an den Bäumen hat», sagt Rüesch. Zudem sei es leichter, sich unbemerkt zu nähern, weil die Vögel in der Paarungszeit unvorsichtig sind. Für das perfekte Foto muss sie dennoch viel Geduld aufbringen, denn nicht jeder Piepmatz lässt sich einfach vor die Linse locken. «Ich bleibe jeweils auf den Wegen stehen und warte, bis die Vögel nach kurzer Zeit aus ihren Verstecken kommen», sagt Rüesch.

An diesem Morgen will es nicht so richtig klappen. Nur wenige Gefiederte wagen sich in Rüeschs Nähe. «Neben Geduld braucht es eine ordentliche Portion Glück», sagt die Fotografin, die gelegentlich auch für die Gestaltung von Websites auf Tour geht. Als Beispiel für einen glücklichen Zufall erzählt sie von der Begegnung mit einem Grünspecht. Sie folgte dem aufgeschreckten Vogel, doch vor die Linse bekam sie ihn auch nach einer halben Stunde nicht. Die Überraschung wartete stattdessen auf dem Nachhauseweg auf sie. Mit seiner Partnerin sass der kamerascheue Specht auf einer Wiese in der Nähe ihrer Wohnung. Dort liess er sich mehrfach ablichten.

Vogelstimmen auswendig lernen

Bisher hat die Dietikerin insbesondere auf ihren Auslandreisen Fotos geschossen. Seit einem halben Jahr widmet sie sich nun den heimischen Vögeln. Von ihnen ist die gebürtige Bergdietikerin seit ihrer Schulzeit fasziniert. Damals, bei Lehrer Hermann Dunkel, musste sie Vogelstimmen auswendig lernen und fand daran grossen Gefallen. «Von diesem Wissen sind aber nur Bruchstücke übrig geblieben», sagt sie. Umso spannender findet Rüesch es, dass sie in der kurzen Zeit viele der gelernten Arten wiederentdecken konnte.