Sommer, Sonne, Sonnenschein: Die Badesaison ist bereits in vollem Gange. Vor knapp zehn Wochen sind die Stadtzürcher Sommerbäder in die Saison gestartet. Am 14. Juli knackten sie bereits die magische Zahl von über einer Million Badegästen (wie die Limmattaler Zeitung berichtete). Im Rekordjahr 2015 hatten die Badeanlagen die Millionenschwelle ebenfalls am 14. Juli überschritten. Insgesamt verzeichnen die Zürcher Badis 1'048'566 Eintritte. Doch wie sieht es in den Limmattaler Badis aus?

Das Freibad im Fondli in Dietikon verzeichnete bisher 51'539 Eintritte seit der Saisoneröffnung im Mai. Gegenüber dem Vorjahr sind das rund 2'200 Eintritte weniger. Doch Bruno Rabe, Leiter Amt für Sicherheits- und Gesundheitsabteilung der Stadt Dietikon, ist zuversichtlich: «Es kann gut möglich sein, dass wir das aufholen. Bei gutem Wetter könnte das sogar ein Rekordjahr werden.» Ausserdem konnte man im Fondli auch einen Spitzentag bei rund 30 Grad notieren: Am Sonntag, dem 1. Juli, fanden dort insgesamt 4'885 Badegäste ihren Platz an der Sonne. Das ist bisher der Rekordtag im laufenden Jahr.

Hitzewelle kommt zu spät

Die Hitzeperiode kommt für die Badi Weihermatt in Urdorf drei Wochen zu spät. «Bisher hatten wir erst ein sehr gutes Wochenende», sagt Daniel Brunner, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe in Urdorf. Die tollen, überragenden Wochenenden würden bisher fehlen. Mittlerweile seien viele Leute in den Ferien. Diejenigen, die jedoch nicht in den Urlaub verreist sind, würden in die Badi Weihermatt kommen. Das Schwimmbad verfügt über keinen elektronischen Zähler, deshalb führt es auch keine detaillierte Saisonbilanz. Trotzdem kann ein Anstieg der verkauften Badeabonnements festgestellt werden, bei denen die Preise im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieben.