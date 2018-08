Das Kloster Fahr und seine Benediktinerinnen können auf eine 888-jährige Geschichte zurückblicken. Am Wochenende findet deshalb eine Jubiläumsfeier statt. Anlässlich der Schnapszahl wird das Leben der Klosterfrauen in einem Buch verewigt, das nicht nur ein katholisches Buch sein soll. «Es geht um verschiedene Lebensformen», sagt Buchautorin Susann Bosshard-Kälin. «Wer sein Herz für das Erzählte öffnet, wird positiv überrascht.» So wie Bosshard-Kälin selbst, als sie sich im Jahr 1983 für eine Ausbildung an der Bäuerinnenschule des Klosters entschied. Die damals 29-jährige verheiratete Journalistin vermutete, dass ihre Bewerbung für die Schule mit höchster Wahrscheinlichkeit abgelehnt würde. «Aber die Schwestern gaben mir eine Chance», sagt die Autorin.

Aus einem Gefühl der Dankbarkeit entstand einige Jahrzehnte später das Buch «Im Fahr», das die Biografie der Benediktinerinnen beleuchtet. In Zusammenarbeit mit dem Fotografen Christoph Hammer resultierten 17 Porträts der insgesamt 20 Schwestern. Die Frauen erzählen aus ihrem Leben und über den Entscheid, sich dem Klosterleben zu widmen. «Für die meisten war es wohl das allererste Mal in ihrem Leben, dass sie so viel über sich erzählten und überhaupt so viel sprachen», schreibt Bosshard-Kälin. Das Projekt, das 120 Gesprächsstunden und ein Jahr Begleitung der Nonnen umfasste, wird ab morgen in Form einer Buch-Vernissage und zeitgleich an einer Open-Air-Ausstellung im Klosterhof präsentiert.