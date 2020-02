Das Jahreskonzert bot viel Originelles — die Stadtjugendmusik hat das Publikum begeistert

Unter dem Motto «Revival» stand das diesjährige Jahreskonzert der Stadtjugendmusik Schlieren am Samstagabend. Zum zweiten Mal wurde es von Anton Shaposhnyk aus der Ukraine geleitet. Er dirigiert die Stadtjugendmusik sowie die ­Junior Band seit Oktober 2018. Zur Eröffnung lief die Stadtjugendmusik über die «Golden Bridge». Und das Stück «Terra di Montagne» war eine Hommage an die wunderschöne Landschaft der Tiroler Berge. Ebenso im Rampenlicht standen beispielsweise «The Gladiators» von Hans Zimmer.

Die Urdorferin Rebecca Steiner fügte an: «Ich finde den Dirigenten super, der die Stadtjugendmusik sehr gut übernommen hat. Dieses Jahr fand ich die Tambouren total originell.» Bei der Junior Band habe ihr das Stück «Money Money» von Abba sehr gut gefallen.

Zu den Stadtjugend­musik-Fans gehört auch Stefano Kunz: «Das war ein ganz toller Abend. Man sieht hier die ­Wichtigkeit und den Wert der Jugendarbeit. Was sich in diesen anderthalb Jahren entwickelt hat, ist für mich unglaublich und ­äusserst wertvoll.» Das «A.L. Webber Portrait» am Schluss habe ihn am meisten beeindruckt, so der Schlieremer Stadtrat.