«Das ist mein Arbeitsplatz» — Urdorfer Schüler lernen in ihren individuellen Büros

Im ganzen Raum verteilen sich Arbeitsplätze. Sie bestehen aus einem Pult, einem Stuhl, einem Korpus und einem magnetischen Sichtschutz. Auch wenn die Ausstattung der kleinen Büros die gleiche ist, so unterscheiden sie sich sichtlich von einander. Einige Pults sind schön aufgeräumt, geschmückt mit Kakteen und Stifthaltern, andere wirken chaotisch, sind beladen mit Büchern, Heften und Haargümmeli.

An diversen Sichtschutzwänden hängen Fotos, Skizzen oder Logos von Fussballclubs. «Das ist mein Arbeitsplatz. Hier kann ich selbstständig lernen», sagt Fabia ganz leise zu den Besuchern. Normalerweise dürfe man hier nicht sprechen und wenn dann nur im Flüsterton, damit man die anderen Schüler und die Lehrpersonen nicht störe, erklärt Fabia.

An einem Besuchsmorgen die neuen Schulräume kennen lernen

Die 14-Jährige und weitere Mitschüler führten am Mittwoch Eltern und Interessierte an einem Besuchsmorgen durch die neuen Lernlandschaften, die im Rahmen des Lehrplan 21 in der Sekundarschule Moosmatt in Urdorf entstanden sind. Zum ersten Mal wurden die Schulräume mit individuellen Arbeitsplätzen gezeigt, in denen die Schülerinnen und Schüler seit Sommer 2019 während sechs bis zehn Stunden pro Woche an Aufträgen arbeiten, die sie von den Lehrpersonen im herkömmlichen Unterricht im Klassenzimmer oder in Fachräumen erhalten haben.