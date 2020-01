Das halten die Gewerbler von der Einheitsgemeinde

Stefan Schmid, Präsident des Gewerbevereins Urdorf, hatte Stämpfli eingeladen. «Wir sind neutral und kein politischer Verein. Nichtsdestotrotz sollten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen», sagte Schmid. Er sei überzeugt, dass sich in Urdorf etwas verändern müsse. «Unsere Behörden weisen ineffiziente Strukturen auf, daher bringen sie keine Zusammenarbeit zustande. Das Besoldungsreglement müsste zum Beispiel verändert und für Milizpolitiker attraktiver gestaltet werden.» Dass die Schulpflege der Fusion nun positiv gegenübersteht, begrüsst Schmid. «Ich finde es schön, dass die Kräfte nun nicht zum Streiten genutzt werden, sondern um gemeinsam in die Zukunft zu gehen», sagte er auf Anfrage. Auch dem Gewerbe komme es entgegen, wenn der Liegenschaftenunterhalt und die -planung der Gemeinde und Schule zusammen professionell organisiert würden.

Die Quartalsversammlung fand im «Story Pub» statt und bildete laut Schmid in den 16 Jahren seiner bisherigen Amtszeit als Präsident das kleinste Lokal, in dem je eine solcher Anlass durchgeführt worden sei. «Es wird richtig kuschelig», sagte er in seiner Begrüssungsrede. Normalerweise besuche man Firmen der Mitglieder und kriege eine Führung. «Was uns Sandra in ihrem Pub noch zeigen will, weiss ich nicht. Sicher ist, in die Küche verschwindet niemand alleine mit ihr», sagte Schmid und lachte. Seit drei Jahren kämpfte Wirtin und Gewerbevereinsmitglied Sandra Gehrer darum, dass die Gewerbler auch einmal bei ihr im «Story Pub» Halt machen. «Schön, dass ihr da seid und ich euch mein Pub vorstellen darf. Bei mir kann man an 365 Tagen im Jahr mit Freunden, Familie oder der Geliebten zusammensitzen», sagte Gehrer. Nach Stämpflis Referat und einer Präsentation zur Invalidenversicherung verköstigte sie die Anwesenden mit Spaghetti und Salat.