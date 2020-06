Das «Grüezi» hat ein neues Gesicht: So will die neue Pächterin des Kafis durchstarten

Nachdem das Kafi Grüezi in Dietikon fast ein Jahr lang geschlossen blieb, ist es nun seit dem 2. Juni wieder offen. Neu wird das Kafi an der Florastrasse im Dietiker Zentrum von Susanna «Susi» Mustafa betrieben. Die 40-Jährige aus Wohlen erfüllt sich damit den langersehnten Traum von einer eigenen Gastwirtschaft. «Ich liebe meinen Job im Service und kann ihm nun endlich selbstständig nachgehen. Das wollte ich schon immer», sagt sie.

Anfang Jahr machte ein Freund sie auf das «Grüezi» aufmerksam, das einen neuen Pächter suchte. Damals arbeitete sie noch im Story-Pub in Urdorf. Dort war sie 10 Jahre lang angestellt. Mustafa bewarb sich als Pächterin für das Kafi in Dietikon und konnte am Vorstellungsgespräch überzeugen. Noch bevor das Coronavirus die Schweiz mitsamt der ganzen Gastronomie lahmlegte, unterschrieb sie den Pachtvertrag für das Kafi.

Sie hängte neue Bilder auf

Den Namen sowie ein Grossteil der Ausstattung des «Grüezi» übernahm sie. Dennoch gab es vor der Neueröffnung einiges zu tun. Die neue Pächterin nähte sich eine Schürze mit dem Namen des Kafis drauf. In der Küche schraubte sie neue, geschlossene Hängeschränke an die Wand, damit das Geschirr für die Gäste nicht mehr sichtbar ist. Sie hängte neue Bilder auf und schmückte das Innere des Kafis mit Blumen. Auf der Terrasse stellte sie neue Tische und Stühle auf. Grundsätzlich ist sie im Moment zufrieden mit der Ausstattung, doch hat sie bereits einige Ideen, wie sie das Kafi in Zukunft Schritt für Schritt weiter nach ihren Wünschen gestalten kann. «Den Terrassenboden könnte man irgendwann noch verbessern», sagt sie.