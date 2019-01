Die Baustellen lösen sich ab

Das Tram fährt bis nach Schlieren. Der Bau der ersten Etappe der Limmattalbahn ist bald abgeschlossen. Ab September wird die Tramlinie 2 dann bis nach Schlieren Geissweid verkehren. Geplant ist eine Eröffnung anlässlich des Schlierefäscht (siehe Text unten). Dann werden auch die Arbeiten an der zweiten Etappe beginnen – und zwar gleichzeitig in den betroffenen Gemeinden Schlieren, Urdorf, Dietikon, Spreitenbach und Killwangen.

Ebenfalls zu dieser Zeit wird in der Stadt Zürich das Teilstück von der Hohlstrasse bis zum Bahnhof Altstetten gebaut, sodass die Limmattalbahn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 ihren Betrieb zwischen Altstetten und Killwangen aufnehmen kann.

Bis dahin heisst es jedoch: Geduld haben. Insbesondere in Dietikon. Denn dort werden die Zürcherstrasse und die Badenerstrasse für längere Zeit nur einspurig befahrbar sein. Konkret heisst das, dass die Zürcherstrasse von Mitte 2019 bis Mitte 2021 nur noch nach Westen in Richtung Zentrum befahrbar ist. Wer in Richtung Osten fahren will, muss auf die Schöneggstrasse ausweichen.

Ähnlich sieht es weiter westlich aus. Die Badenerstrasse ist von der Steinmürlistrasse bis zur Bäckerstrasse nur von Westen nach Osten befahrbar, also in Richtung Zentrum. Die Überlandstrasse wiederum ist im Abschnitt Weiningerstrasse bis zur Bunkerkreuzung nur in Richtung Spreitenbach befahrbar. Es entsteht also ein riesiger Kreisel. Er wird die Autofahrer von Mitte 2019 bis Frühling 2022 auf Umwege führen.

Weiterhin gebaut wird dieses Jahr auch an den Hauptstrassen durch Weiningen. Und das hat Konsequenzen für das traditionelle Rebblütenfest, das vom 14. bis zum 16. Juni stattfinden wird. Es wird 2019 und auch 2020 an einem alternativen Standort durchgeführt. Das Fest wechselt von der Badener- und der Dietikonerstrasse an die Schlüechtistrasse.

