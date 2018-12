Die Limmattaler Gemeinden läuten auf unterschiedliche Art und Weise das neue Jahr ein.

Aesch: Der Neujahrsapéro findet am 2. Januar ab 11 Uhr im Nassenmattsaal statt.

Birmensdorf: Gemeindepräsident Bruno Knecht richtet am Neujahrsapéro ein Grusswort an die Besucher. Er findet am 6. Januar um 11 Uhr im Gemeindezentrum Brüelmatt statt. Für Unterhaltung sorgt das Konzert von «The Singing Pinguins».

Dietikon: Das Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester Stringendo MKZ findet am 2. Januar um 11 Uhr in der Stadthalle statt. Die Neujahrsansprache wird Stadtpräsident Roger Bachmann halten.

Geroldswil: Die Gemeinde feiert ihren Neujahrsapéro am 1. Januar um 18 Uhr im Foyer des Gemeindehauses.

Oberengstringen: Gemeindepräsident André Bender wird am 1. Januar am Neujahrsapéro im Zentrumssaal eine Ansprache halten. Beginn ist um 11 Uhr.

Oetwil: Am Neujahrsapéro in der Gemeindescheune wird die aktualisierte Gemeindechronik «Oetwil – Im Wandel der Zeit» präsentiert. Er findet am 2. Januar von 11 bis 13 Uhr statt.

Schlieren: Mit einem Dreikönigskonzert am 6. Januar um 17 Uhr in der reformierten Kirche startet die Stadt ins neue Jahr.

Unterengstringen: Am 2. Januar von 11 bis 14 Uhr geht im Gemeindesaal Büel der Neujahrsapéro über die Bühne.

Urdorf: Der Tenor Omer Kobiljak und das Collegium Musicum Urdorf treten am 1. Januar um 18.15 Uhr am Neujahrskonzert in der neuen reformierten Kirche auf. Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner hält eine Ansprache.

Weiningen: Der Neujahrsapéro findet am 2. Januar ab 11.30 Uhr im Pavillon beim Quartierzentrum Föhrewäldli statt. (zim)