Unzählige Fest-Beizen, mehrere Konzerte, ein grosser Umzug, viele historische Fahrzeuge und ein beeindruckendes Wasserspiel. Das war das erste Wochenende des Schlierefäscht, das unter dem Motto «Schliere lacht» durchgeführt wurde. Tausende Besucher genossen dabei in der Stadt das meist gute Wetter und die hervorragende Stimmung.

Wenn Sie selber nicht dabei sein konnten oder die Highlights nochmals nacherleben möchten, dann können Sie das natürlich bei uns. Die Limmattaler Zeitung war an allen Fest-Tagen mit dabei und berichtete im Live-Ticker vom Fest. Und auch vom Umzug haben wir Ihnen die schönsten Bilder in einem Artikel zusammengestellt. Tauchen Sie also nochmals ein und geniessen Sie die Bilder vom ersten Wochenende des Schlierefäscht 2019.