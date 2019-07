Die dichten Bankreihen füllen sich allmählich. Die Sommer-Night-Party des Knabenvereins Aesch kommt in Fahrt. Seit 23 Jahren gehört das Waldfest nun schon zum festen Bestandteil des Dorflebens. Und auch dieses Wochenende finden wieder viele Besucherinnen und Besucher den Weg in den Grünhaldenwald. Die drei Musiker der österreichischen Party-Band «Die Muntermacher» geben ihr Bestes und heizen die Stimmung zwischen den Tischen, Bänken und Tannen tüchtig an. Am Verpflegungsstand kommen die Knaben an diesem Samstagabend teilweise arg ins Schwitzen. Auf der kleinen Tanzfläche tummeln sich die eher älteren Semester. Das Jungvolk vergnügt sich lieber an der Bar.